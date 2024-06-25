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母罹癌他崩潰爆哭…女友竟「冷嗆1句」 網全氣炸勸分：當朋友都嫌礙眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友上班時得知母親罹癌，當他告訴女友有關母親罹癌的消息時，情緒繃不住就哭了出來，沒想到女友竟冷嗆一句話，讓他當場傻眼。情境示意圖。圖／ingimage
一名網友上班時得知母親罹癌，當他告訴女友有關母親罹癌的消息時，情緒繃不住就哭了出來，沒想到女友竟冷嗆一句話，讓他當場傻眼。情境示意圖。圖／ingimage

家人罹患癌症是令人難以承受的事情，近日，一名網友上班時得知母親罹癌，由於不想在公司表現出脆弱的一面，便躲到儲物間打電話給女友。原PO講到一半，情緒繃不住就哭了出來，沒想到女友竟冷嗆一句話，讓他當場傻眼。文章一出，引來不少網友狂勸分手，怒批原PO女友冷血。

一名網友在Dcard發文，表示在他還小的時候，父親就過世了，而身為獨子的他便跟母親相依為命到現在。近期，原PO母親身體不舒服，到大醫院檢查後，發現得了癌症。「當下我真的晴天霹靂」，得知母親罹癌消息的原PO因為正在上班，不想在公司表現出脆弱的一面，於是躲到儲物間打電話，告訴女友有關母親罹癌的事情。

原PO講著講著情緒繃不住就哭了出來，沒想到女友竟回了一句「這樣而已是在哭X小」，一副他擔憂母親的情緒是多餘的。女友的反應讓原PO很訝異，因為女友曾因養的兔子感冒而哭得唏哩嘩啦，如今卻不允許他為母親的事情感到難過，「真的很傻眼」。

文章一出，引來不少網友撻伐原PO女友，「就算是只有一面之緣的人都不會這樣跟你說話，她跟你有仇是嗎？」、「她應該只想跟你同甘，不會跟你共苦」、「別說女友了，連當朋友我都嫌礙眼」、「我也經歷過家人癌症，另一半不體諒的態度實在很令人心寒，你要想清楚這個人是否能夠陪伴你渡過難關」、「她應該不是很愛你，所以沒有愛屋及烏的感覺」、「以後你怎麼了，她大概也是這樣」。

也有許多人勸原PO分手，「如果沒有兔子事件，還可以體諒女友比較沒有情感，加上兔子事件，我覺得跟這種人分手比較好」、「我覺得就算是一般朋友也不會這樣耶，這種我應該會分手，感覺沒血沒淚的」、「分手正好，一次看清，專心陪媽媽」、「這個真的不行，快分」、「這種女的你可以放生了，如果假設性她媽媽也這樣，也用同樣立場回她，我就不信這女的不會生氣」。

分手 女友 癌症 罹癌

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