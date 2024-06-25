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她問被稱讚時要怎麼回才好？網建議「我都不知道怎麼反駁你」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在公司被同事稱讚是小美女時，她都回答對方「是大美女」，同事也會回應說「好！大美女」。情境示意圖。圖／ingimage
女網友在公司被同事稱讚是小美女時，她都回答對方「是大美女」，同事也會回應說「好！大美女」。情境示意圖。圖／ingimage

公司裡，當同事遇見漂亮的女性同事時，總是不由自主的稱讚對方是美女或是小美女，被稱讚的同事心中會怎麼想，立刻「心花怒放」，還是會覺得不舒服而「不喜歡」呢？有一位女網友在Dcard貼文表示，自己在公司被同事稱讚是小美女時，她都回答對方「是大美女」，同事也會回應說「好！大美女」。有時原PO身體不舒服時則會回以「謝謝」，同事就會問妳今天不舒服嗎？她也會回應說對方「對」。不過她最好奇想知道的是，「大家被誇讚時，都怎麼回答呀！」

有位很有自信的男網友的回應跟原PO有異曲同工之妙，「別人誇獎我小帥哥，我就回是大帥哥，畢竟185公分的身高和２隻大長腿不是每個男生都有」。

也有網友舉不同的例子，「我：妳有愛我嗎？小朋友：有；我：愛哪裡？小朋友：臉。然後我就會很開心了」。還有網友以親子間互動為例，「父母：小公主？（遠處呼喚）；我：幹嘛？父母：哈哈哈哈哈，她真的把自己當公主ㄟ」。有網友稱讚原PO「跟我想的一樣，明明是大美女」、「應該是基因不錯」。

也有人對稱讚比較無所謂「客套話不用太認真」、「什麼都好」、「就不回答啊，因為我已經聽習慣了」，有人則是會俏皮回答「我都不知道怎麼反駁你」。

一位網友有點無奈的說，「我常常出門去中餐館的時候，幾乎被每一個餐館老闆叫美女。我只覺得有點尷尬，就當做他們只有在問我今天要買什麼吃的就好；同事，挪威的跟我說我很漂亮、日本的叫我可愛、韓國、義大利、法國的說我長得很好看，我只是和大家一樣都有一個鼻子、一對眼睛、1個嘴巴、2個耳朵，長相正常而已。可能外國人審美和住美國的亞洲人喜歡我這種長相的吧？區域性的喜好差異蠻多的？」

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