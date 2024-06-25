第一次愛愛驚見「女友E變A」！他怒控詐欺 兩派網友掀論戰

許多人相當在意自己與另一半的身材，一名男網友分享，近期和女友第一次愛愛，竟發現對方的身材有驚人變化，就是罩杯「從E變成A」，讓他開箱瞬間覺得落差感很大。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「沒有就不要硬墊」為題，指出近期和交往快半年的女友第一次愛愛，沒想到卻發現對方的身材有驚人變化，直言罩杯「從E變成A」，讓他開箱瞬間覺得很失落，文章標題直接控訴「沒有就不要硬墊」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「E變A也太扯」、「你要去檢查一下眼科吧，A看成E？」、「A墊到E是魔術吧」、「A可以變E這已經是技能了吧」、「我也被騙過，照片看以為有D，開箱後空杯超嚴重」、「如果是還沒交往的人，想讓自己看起來有料這個可以理解，但交往後遲早會被發現幹嘛不老實說」、「我是女生，我也不同意，我覺得這真的詐欺了」。

不過，也有部分網友質疑原PO，回應反酸「A到E看不出來來是墊的話，有問題的是你吧」、「我覺得問題在於你，A墊到E差多少，你居然看不出來」、「你對大小有概念嗎…A跟E的差距連我近視800度沒戴眼鏡都看得出來吧」、「A到E有點扯耶，會不會是你對罩杯沒概念，用墊的頂多到C就差不多了」。