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37歲姐姐找老公開出3條件 網友全看傻：神邏輯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，近期認識一名37歲的姐姐月薪不到3萬元，對方計畫未來想當全職的家庭主婦，希望另一半月薪至少6萬元，要求薪水全部上繳以及婚後不住婆家。示意圖／Ingimage
一名男網友分享，近期認識一名37歲的姐姐月薪不到3萬元，對方計畫未來想當全職的家庭主婦，希望另一半月薪至少6萬元，要求薪水全部上繳以及婚後不住婆家。示意圖／Ingimage

找尋另一半時，你會開出什麼條件？一名男網友分享，近期認識一名37歲的姐姐，準備國考7年都落榜，目前在地方電視台當行政，月薪不到3萬元，對方計畫未來想當全職的家庭主婦，希望另一半月薪至少6萬元，要求薪水全部上繳以及婚後不住婆家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「37歲女月入不超過3萬。在婚戀市場有多頂？」為題，指出近期認識一位國考落榜7年的37歲姐姐，目前在地方電視台擔任行政，月薪不超過3萬元。聊天時得知對方期盼未來能當全職家庭主婦，也提出3大交友條件，分別是另一半月薪6萬元以上、薪水全部上繳和婚後不住婆家。

這名男網友進一步表示，他曾提醒這位阿姐交往條件設太高，卻遭對方神邏輯回應「我不覺得門檻高啊！你如果月收10萬元，你會覺得6萬元很難嗎？」、「我是公司行政，會Excel，管錢很合理吧」，讓他相當意外，好奇若以該姐姐的條件，在婚戀市場有多頂？

貼文一出後，多數網友都傻眼，紛紛表示「頂？應該是多底吧」、「她有什麼？除了有年紀外」、「會Excel就能管錢，那我會做PPT能作CEO」、「地板中的地板」、「我年收500萬憑什麼讓她管？每個月給她10萬零用錢就該知足了」、「這種剩女真的不要出來亂」、「她也知道自己很難找條件好的，所以就開這種條件，反正沒有就現狀維持，有的話她就中樂透了，大概是這種心理」、「可以建議她找單親爸爸，算是雙贏」、「條件6萬月薪的男生其實若她不挑的話很多工地男人滿多符合的」。

也有人反諷回應，「不會（很難找伴）啊，繼續堅持，我家門口賣菜的60歲阿桑，中間忘了，反正後來有阿拉伯來的身高185、8塊腹肌的石油王子開飛機來把她娶回家」。

兩性關係 家庭主婦 薪水

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