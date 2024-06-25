男友愛愛喊「2字」讓她不舒服！一票女生點頭：瞬間熄火

和另一半發生關係時，你會用什麼方式增加情趣？一名女網友表示，自己和男友交往1年，因幸福肥都有變胖，近期愛愛時，為了有趣喊了對方「哥哥」，沒想到男友卻說「妳這個胖妹」，讓她相當難過。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男友在做愛的時候叫我胖妹」為題，指出和男友交往1年後，兩人都有變胖，平時雖然會互開玩笑說對方胖胖的，但有約好要一起減肥。沒想到有次愛愛時，為了增加情趣喊了對方「哥哥」，沒想到男友卻回「妳這個胖妹」，讓她瞬間相當不舒服。

貼文一出後，多數網友都覺得很解High（掃興），紛紛表示「平常嘴對方胖跟床上說出來，是不一樣的事情」、「這個稱謂在床上真的會瞬間熄火…」、「平常都不喜歡被說胖了，怎麼會覺得床上沒問題」、「講話要看時機，誰做愛講胖妹的？平常開玩笑我覺得還比較合理」、「如果在床上這樣喊我會生氣直接把他推開」。

不過，也有部分網友持不同看法，回應指出「有些情趣妳可能不懂，故意講很難聽的羞恥話而已，不要想太多」、「那妳做的時候叫他胖老弟不就好了」、「這件事有很嚴重嗎？他也是第一次這樣，可能開玩笑過頭或是口誤」、「這年頭都不能說實話了，說實話就玻璃心」。