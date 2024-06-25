快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽媽喊年紀到了想退休…她一查存款「不到30萬」傻眼：怎麼養老？

聯合新聞網／ 綜合報導
退休示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照
退休示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照

現在想退休，可以嗎？近日有民眾上網傾訴煩惱，明明家中情況不富裕，但媽媽卻多次提到「想退休」，之後想靠勞健保和保險來過日子。這種朝不保夕的感覺讓她很憂慮，甚至為此多次和爸媽大吵，絕望嘆「身邊朋友都過得比我好」。

原PO表示，最近因媽媽不時提到想退休，便主動了解一下家中經濟情況。這才發現媽媽存款不到30萬，年收入也不到繳稅標準，爸爸的存款和股票加起來有300萬，本來覺得還可以，但一想到是爸媽兩人一起使用的，又覺得很不夠。

她計算家中開銷，爸媽一直正常工作，有一台二手不貴的車，住處是祖輩留下來的房子，裝修費則是用賣地的錢，旅遊多在國內還有公司補助，出國只有東北亞3次，她和妹妹還自背大學學貸，實在不懂為什麼存不到錢。

原PO絕望表示，雖然不期待爸媽可以給她什麼，但還是對他們的經濟能力很失望，明明她住外面還每月都給孝親費，爸媽不僅沒準備退休金，「還很樂觀覺得自己幾歲就要退休」，認為有繳勞健保和買一堆保險，就足以確保退休生活，她與家人已經為「沒錢就不要退休」大吵幾次了。

對原PO的焦慮，不少人感同深受，紛紛留言「投胎最怕父母是魯空」、「孝親費一律統稱為情勒費」、「2024了還在搞養兒防老那套」、「很多老一輩父母搞錯了退休的定義，年紀到該退休（X)，存夠養老金該退休（O)」、「人家想退休就退休啊，跟他們說沒錢別找你就好」。

有人建議她，「如果家裡經濟不寬裕，又想要安穩，那以後你都別管了，做自己就好」、「如果你爸媽還有能力，你可以選擇不給孝親費。我的做法就是，他怎麼養我，我就怎麼養他」、「我的天……請千萬看好妳爸帳戶那三百萬，因為他們可以用迅雷不及掩耳的速度花光」，也有人認為原PO可以先算算自己到大學前花了多少錢，爸媽存不到錢與養育兒女也有關係。

保險 孝親費 退休金 養老金

延伸閱讀

光有錢是不夠的！如何擁有幸福養老生活？日企大老闆告誡「1重點」

25歲男存款僅17萬...家裡突送「3千萬土地」 他嘆：做到死也存不到

閨密領光她存款 害她入監2年等不到人寄會客菜

32歲存款才30萬很失敗？金融男上網討拍 網看這兩點：根本人生勝利組

相關新聞

媽媽喊年紀到了想退休…她一查存款「不到30萬」傻眼：怎麼養老？

現在想退休，可以嗎？近日有民眾上網傾訴煩惱，明明家中情況不富裕，但媽媽卻多次提到「想退休」，之後想靠勞健保和保險來過日子。這種朝不保夕的感覺讓她很憂慮，甚至為此多次和爸媽大吵，絕望嘆「身邊朋友都過得比

「40年來不曾犒賞自己」一家之主退休了 妻長文訊息惹哭一票網友

平時對家人的默默付出，儘管對方可能沒有明說，但還是會感激在心裡。近來有位日本網友，在退休的那一天，收到老婆寫給他的感謝訊息，內容也感動了許多人。

公婆遊日本 媳婦收到「飯店伴手禮」傻眼嘆：外人才有的待遇

後疫情時代，國人瘋出國，其中又以日本最受大家喜愛。不過近日一名人妻透露，公婆去日本玩，帶回來給自己的禮物竟是飯店附贈的「摺疊梳子」，讓她相當無言。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

高中同學婚禮驚見「新郎是前砲友」擔憂自己成罪人 網勸：紙包不住火

有一名女網友在論壇Dcard上以「曾經的砲友跟高中同學結婚了」為題發文，她表示，前陣子收到高中同學的紅包炸彈，覺得新郎名字好熟悉，直到婚禮現場看到本人才想起來，「靠背，這不是我之前的砲友嗎？」貼文一出，引發網友熱議。

一句好話

不要害怕別人不懂你，只是還沒學會如何表達自己。

【當代散文】楊明／我與我的記憶相遇中洲島

站在階上，丈夫說我們大約十年前來過這裡，我記得福州的三坊七巷，記得西湖，記得肉燕、紅糟鰻魚和豬肚雞，卻一點也不記得中洲島，丈夫說，可能是因為來了，卻發現什麼都沒有，所以不記得。然而以為有風景結果沒有，不應該就是一種記憶嗎？　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。