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媽媽喊年紀到了想退休…她一查存款「不到30萬」傻眼：怎麼養老？
現在想退休，可以嗎？近日有民眾上網傾訴煩惱，明明家中情況不富裕，但媽媽卻多次提到「想退休」，之後想靠勞健保和保險來過日子。這種朝不保夕的感覺讓她很憂慮，甚至為此多次和爸媽大吵，絕望嘆「身邊朋友都過得比我好」。
原PO表示，最近因媽媽不時提到想退休，便主動了解一下家中經濟情況。這才發現媽媽存款不到30萬，年收入也不到繳稅標準，爸爸的存款和股票加起來有300萬，本來覺得還可以，但一想到是爸媽兩人一起使用的，又覺得很不夠。
她計算家中開銷，爸媽一直正常工作，有一台二手不貴的車，住處是祖輩留下來的房子，裝修費則是用賣地的錢，旅遊多在國內還有公司補助，出國只有東北亞3次，她和妹妹還自背大學學貸，實在不懂為什麼存不到錢。
原PO絕望表示，雖然不期待爸媽可以給她什麼，但還是對他們的經濟能力很失望，明明她住外面還每月都給孝親費，爸媽不僅沒準備退休金，「還很樂觀覺得自己幾歲就要退休」，認為有繳勞健保和買一堆保險，就足以確保退休生活，她與家人已經為「沒錢就不要退休」大吵幾次了。
對原PO的焦慮，不少人感同深受，紛紛留言「投胎最怕父母是魯空」、「孝親費一律統稱為情勒費」、「2024了還在搞養兒防老那套」、「很多老一輩父母搞錯了退休的定義，年紀到該退休（X)，存夠養老金該退休（O)」、「人家想退休就退休啊，跟他們說沒錢別找你就好」。
有人建議她，「如果家裡經濟不寬裕，又想要安穩，那以後你都別管了，做自己就好」、「如果你爸媽還有能力，你可以選擇不給孝親費。我的做法就是，他怎麼養我，我就怎麼養他」、「我的天……請千萬看好妳爸帳戶那三百萬，因為他們可以用迅雷不及掩耳的速度花光」，也有人認為原PO可以先算算自己到大學前花了多少錢，爸媽存不到錢與養育兒女也有關係。
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