公婆遊日本 媳婦收到「飯店伴手禮」傻眼嘆：外人才有的待遇

後疫情時代，國人瘋出國，其中又以日本最受大家喜愛。不過近日一名人妻透露，公婆去日本玩，帶回來給自己的禮物竟是飯店附贈的「摺疊梳子」，讓她相當無言。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，公婆這次去日本玩六天，回國後竟送飯店附贈的「摺疊梳子」給自己，因為婆婆覺得她頭髮長、可以用到。原PO對此相當無奈，「她當我是外人，才有這個待遇」，更透露之後婆婆也僅送一瓶洗臉的清潔乳，要她跟女兒分著用，就沒有其他伴手禮了，但還是有給其他人禮物。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「感覺好差啊」、「老人肯給，妳要惜福。妳沒給老人，鄰居親戚面前講一輩子！大概是這樣」、「下次送她飯店牙刷，人家喜歡飯店的東西」。不過也有網友緩頰，「還有禮物已經不錯了」、「至少有想到妳」。

另外，也有過來人表示，「我覺得我婆婆也是這樣的人，她不會特地買東西給我孩子的，有次我們去她家，剛好她有藍莓才拿給我兒子吃，不過水果已經爛了，我的白眼都要翻到後腦勺」、「我婆婆也送我女兒日本飯店的牙刷，一把不知道幾個，我丟掉了」。