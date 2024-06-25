高中同學婚禮驚見「新郎是前砲友」擔憂自己成罪人 網勸：紙包不住火

有一名女網友在論壇Dcard上以「曾經的砲友跟高中同學結婚了」為題發文，她表示，前陣子收到高中同學的紅包炸彈，覺得新郎名字好熟悉，直到婚禮現場看到本人才想起來，「靠背，這不是我之前的砲友嗎？」貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，新郎是她大約兩年前的一名砲友，她跟砲友偶爾也會做點打砲以外的事，記得某次高中同學會辦在KTV，她有帶他一起去，當時跟同學介紹只是朋友而已，極有可能就是這場同學會讓他認識了新娘。

原PO表示，婚禮當天同桌的都是高中同學及她的好朋友，好朋友就問她：「這是你之前的砲友吧？」，原PO心想「新娘到底知不知道這件事，感覺是不知道，不然能邀請我來嗎？」、「也不知道新郎有沒有跟新娘說約砲的事情」。

原PO覺得新郎有點沒良心，都要結婚了還在約砲，約砲的事情要坦承照實說吧。新娘在高中的時候，是很乖乖牌的那種，她擔心新娘「是不是被欺騙了」，如果是的話，促使他們兩個認識的自己，是罪人吧？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「你高中同學超可憐」、「約砲仔真的很噁」、「不意外，單身時找騷的玩，結婚要找好控制的」、「說不定他們是砲友轉正」、「不關妳的事別自責，有義務告訴她的是你那個炮友」、「就安靜吧，沒必要去淌這趟渾水，跟你沒關係真的」。

不過也有不少網友反倒建議原PO「強烈建議跟妳同學說清楚講明白，不要耽誤別人的一生」、「結婚還在約砲，這種事終究包不住，等你同學知道你是知情，還是對象，卻沒有告訴她真相，也許你會被她記恨一輩子，趁對方才剛結婚，事情還有轉圜餘地的同時，趕快跟同學坦白一切」。

有同樣經驗的網友看了深表同感，「我有類似經驗，之前是新娘的角色（只是男女朋友），生活單純，交往經驗零，是乖乖牌的女生類型，後來那女生朋友誠實跟我說之前跟他打過炮，我很感謝女生朋友的坦承，讓我看清前男友，擺脫渣男。情緒上或多或少會怪罪牽線人，但主要錯在的是男方沒有坦承，我後來回想女生朋友都沒跟我告知，我反而更會一起討厭、憤世忌俗，被當笑話看超級難受，所以現在情緒退去，會很感謝女方坦承」。