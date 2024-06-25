女兒唸私中遭排擠只因「爸爸開TOYOTA」 媽媽心疼喊：我錯了？

小孩子的世界遠比大人們想像的複雜。日前有一名家長上網發文表示，她的女兒唸私中，只因家裡不是開豪車住豪宅而遭同學排擠，她心疼女兒的遭遇，心想是不是轉學唸一般高中就好呢？貼文一出，引發網友熱議，紛紛建議：「轉出來吧。」

有一名家長在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她無奈又不知所措，昨晚她女兒拿了兩個沈甸甸的存錢筒給她，說裡面大概快3萬，要給爸爸換新車。讓她感到困惑，於是詢問女兒原因。

這名家長透露，她就笑著問女兒：「傻孩子，3萬要怎麼換車？而且我們的車不是還好好的嗎？怎麼突然要爸爸換？」女兒：「學校同學都覺得她不配唸私中，爸爸開TOYOTA休旅車，也不是穿什麼精品衣服鞋子，所以在班上沒什麼同學想理她。」

讓這名家長感嘆：「我的天！我真的一陣心酸很想哭，想栽培小孩讓她唸好一點的私中的父母親，錯了嗎？不是開豪車住豪宅就不能唸好學校了？」

這名家長覺得，大人的世界是錢在做事，真的不願看到小孩的世界變得跟大人一樣，凡事講「利」談「錢」。她認為，車子只是代步工具，他們覺得什麼身分地位就做符合自己的事，不想虛有其表，當然給2個小孩的觀念也是這樣。今天發生這樣的事，她只心疼我的女兒在學校是遭遇多大的壓力？是不是要轉出來唸一般高中就好呢？

該貼文迅速引起熱烈討論，許多網友對此現象提出譴責，「錯在為什麼要給小孩去讀私校啊？不用怪別人」、「為什麼唸私校才叫好？現在父母的觀念該換一下了吧，普高哪裡矮人一節？多少私中出來的也混的普普」、「讀私校有95%是為了未來人脈，跟成績一點關係都沒有，你腦袋裡的輪迴若不跳出來，只會讓你女兒痛苦」、「讀私中就是有錢人從小發展人脈的開始，未來這些有錢人長大後會互相拉抬、幫襯，讓有錢人更有錢」。

還有不少網友回應「這是真的啊！小女國中就是唸私中，校門口接送的車陣，真的是豪車不停的」、「這是真的，我親身聽過的，台中某明星學校學生們都在比誰家比較有錢，誰爸爸媽媽開什麼車」、「私校真的是這樣，比誰的手機貴，手表多少錢，家住哪裡，透天還公寓，父母親職業學歷」。

有同樣經驗的網友看了深表同感：「我以前也是家裡窮唸私中，但看著同學的行為，我反而更知道自己要什麼，我只專心讀書，根本沒時間管那些無效社交，事實上，最後有成就的真的沒幾個，當你高度夠高的時候才不會在乎其他人事物，合則來，不合則去，跟長大的社交一樣，有些人根本就不重要，包括別人看你的角度。」

於是有網友建議這名家長，「用功課駕馭對方吧」、「你的孩子如果夠優秀，不論私中、公立、她都會是拔尖的那位，私中其實幫不到課業」、「我們覺得什麼身分地位就做符合自己的事，有自知之明就轉出來公立高中吧」。