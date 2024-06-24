娘家給的黃金放「婆婆金庫」 媳婦想討回來竟被罵：不是妳說的算

婆媳問題一直是難解的議題，尤其牽扯到金錢，更是讓人為難。日前有位媳婦抱怨，過去娘家給她的黃金放在婆婆的金庫，但現在要提領出來，婆婆卻回嗆「拿出來不是妳說的算」，連老公幫忙討回，婆婆還生氣喊「不可能，當年結婚不是花我們家的嗎？」讓原PO直呼「她憑什麼呢？這是我媽媽留給我的黃金」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她最近有資金需求，想拿回寄放在婆婆金庫裡的黃金嫁妝，來做小額投資，沒想到婆婆反對，認為「當初妳娘家媽媽說也有送我兒子，所以這些資產不是妳說的算」，事後原PO老公也要拿回，婆婆又生氣直呼「不可能，當年結婚不是花我們家的嗎？」老公回應「當年訂婚也是她們娘家出錢，娶媳婦本來就是要花錢，不是嗎？」婆婆則是氣到說不出話，只回應「不可能拿出來，不要再說了」。

原PO無奈表示「我覺得好委屈，那是我媽媽留給我的財產，婆婆憑什麼呢？沒關係，我就等著看婆婆晚年過得如何，我對她的孝道就到此為止」。

文章曝光後，網友們回應「財產放別人那邊就很難拿回」、「應該早就被婆婆賣掉很久了，不然為什麼堅持不讓妳拿回去？」、「這要看結婚的時候，是公婆花錢還是自己花錢了」、「黃金又沒寫是誰的名字，要告婆婆也很難，只能用智慧了」、「建議直接跟婆婆爭到底，除非東西根本就被賣掉了，不然都翻臉了，還要顧什麼情面嗎？」、「合理懷疑已經遭到變賣了，不然為什麼婆婆要突然生氣？她都對妳不客氣了，妳還在忍什麼？」、「八成是被花掉了，建議先看黃金還在不在」。