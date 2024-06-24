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公婆超愛管「娘家閒事」 媳婦無奈：一直想管我哥

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨，公婆一直管她娘家的哥哥，要求哥哥退休後再去找工作。示意圖／ingimage
一名媳婦抱怨，公婆一直管她娘家的哥哥，要求哥哥退休後再去找工作。示意圖／ingimage

婆媳問題一直是許多家庭失和的原因，日前有位媳婦抱怨，她娘家的哥哥退休金雖然不多，但自己斜槓網路兼職，也有些許收入，不過公婆每次都會碎念「妳哥哥應該趕快去工作，別在家吃閒飯」，這讓原PO怒批「管那麼多是怎樣？」

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她娘家兄長已經退休了，雖然退休金不多，但也比最低薪資高，而且有斜槓網路兼職，一個月收入又增加2萬多，退休可以餓不死。但公婆每次看到原PO，就會碎碎念「妳哥退休閒閒沒事不去外面工作，在家吃閒飯，怕妳會拿老公的錢回娘家給哥哥用」。

這讓原PO氣炸表示「我哥又不是你們家的人，管那麼多是怎樣？我哥不需要你們養，你們是在碎嘴什麼？」

對此，許多網友回應「那麼害怕錢被人用，當初怎麼不娶孤兒，娶無父無母、無親無戚、無兄無弟的啊」、「有些夫家人很奇怪，明明在佔媳婦便宜，卻擔心媳婦拿夫家錢去補貼娘家」、「妳哥哥關婆家屁事？」、「妳就直接罵他們是不是住海邊」、「公婆總單心媳婦花他們兒子的錢，怕媳婦拿錢回娘家，好像媳婦不會賺錢、沒有錢，只會花夫家的錢，覬覦夫家的家產」、「放寬心吧，不用理他們」、「不要把自己娘家的事情跟公婆說，我覺得他們只是在嫉妒妳哥退休了」、「關公婆什麼事？他們是又留了多少遺產？」

婆媳紛爭 媳婦

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