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「40年來不曾犒賞自己」一家之主退休了 妻長文訊息惹哭一票網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友在退休時收到老婆的感謝訊息，讓他當場落淚。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本網友在退休時收到老婆的感謝訊息，讓他當場落淚。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

平時對家人的默默付出，儘管對方可能沒有明說，但還是會感激在心裡。近來有位日本網友，在退休的那一天，收到老婆寫給他的感謝訊息，內容也感動了許多人。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本「X」網友「kenmuchi0219」近來分享，表示退休前的最後一天，他在工作快結束前收到老婆的訊息。上面寫著「這段時間你辛苦了。肯定好幾次都想要辭職對吧，但你為了我們、為了孩子，始終沒辦法下定決心走人」。

訊息接著寫道，「即使努力工作，你也不曾犒賞過自己，這40年來肯定過得相當辛苦吧，謝謝。接下來的人生，就請你放鬆愉快地度過吧。真的非常謝謝，辛苦你了。」感動的內容讓這位網友工作還沒結束，卻已經淚流滿面。

許多網友看到也表示「收到這個真的會哭死」、「是個很好的老婆」、「真羨慕你有這樣的老婆」、「非常感動」、「兩人攜手的四十年辛苦了」、「未來也要繼續幸福下去」、「你們是很棒的夫婦」。

而這位網友在退休之後，目前打算前往日本各地，到還沒有去過的地方住上一晚，享受退休後的第二人生。

日本 老婆 退休

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一句好話

不要害怕別人不懂你，只是還沒學會如何表達自己。

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