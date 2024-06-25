「40年來不曾犒賞自己」一家之主退休了 妻長文訊息惹哭一票網友
平時對家人的默默付出，儘管對方可能沒有明說，但還是會感激在心裡。近來有位日本網友，在退休的那一天，收到老婆寫給他的感謝訊息，內容也感動了許多人。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本「X」網友「kenmuchi0219」近來分享，表示退休前的最後一天，他在工作快結束前收到老婆的訊息。上面寫著「這段時間你辛苦了。肯定好幾次都想要辭職對吧，但你為了我們、為了孩子，始終沒辦法下定決心走人」。
訊息接著寫道，「即使努力工作，你也不曾犒賞過自己，這40年來肯定過得相當辛苦吧，謝謝。接下來的人生，就請你放鬆愉快地度過吧。真的非常謝謝，辛苦你了。」感動的內容讓這位網友工作還沒結束，卻已經淚流滿面。
本日で退職— ken ken (@kenmuchi0219) June 14, 2024
嫁さんに、今までの感謝の
気持ちをLINEで送った。
仕事を終えた嫁さんから
返信が来た。
まだ仕事中なのに泣けてきた。 pic.twitter.com/u4BG1HcgYg
許多網友看到也表示「收到這個真的會哭死」、「是個很好的老婆」、「真羨慕你有這樣的老婆」、「非常感動」、「兩人攜手的四十年辛苦了」、「未來也要繼續幸福下去」、「你們是很棒的夫婦」。
而這位網友在退休之後，目前打算前往日本各地，到還沒有去過的地方住上一晚，享受退休後的第二人生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言