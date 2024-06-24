孩子老是分心 職能治療師提14策略助提高專注力

遇到孩子容易分心，老是動不停或發呆，責罵也不管用，職能治療師建議，可透過減少環境刺激、指令簡潔、渙散時動一動、制定時間表等14項策略，幫助孩子提高專注力。

不少家長或老師因為孩子容易分心、動個不停感到困擾，孩子可能上課盯著窗外發呆、踢前面同學的椅子、甚至拿紙團丟其他同學，就算責罵，沒幾分鐘孩子的思緒又再次遊走，脫序行為也不斷發生。

台灣職能治療學會理事陳玉蘭表示，針對這樣的孩童，可使用14項策略提高其專注力和學習潛能，並可聯繫當地醫院、診所或學校，尋找職能治療師協助。

策略包含：第1，減少環境中不必要的刺激，在安靜、獨立空間學習，以減少干擾。第2，增強學習活動本身的刺激，如使用生動活潑的教材或電腦軟體教學。

第3，指令簡潔清晰，以條列方式給予孩童指令，並請孩童重複指令，以確保孩童接受且理解完整指令。第4，在學習或上課前提供適當的感覺刺激，盪鞦韆、溜滑梯、彈跳床、跳格子、攀爬牆、球池、玩沙坑等，都能提供前庭、本體或觸覺刺激。

第5，讓孩童上課中途動一動，當孩童注意力渙散時，可讓孩童站起來動一動，例如上台示範、幫忙發或收作業、幫忙擦黑板等。第6，每天固定時間進行靜態或學習活動，培養固定且良好習慣。

第7，逐步延長學習時間，每天短時間進行靜態或學習活動，完成後立即給予正增強，如觀看卡通或食用水果等，並逐步增長學習時間。第8，制定活動時間表，在假日或寒暑假，與孩童討論並訂定學習和遊戲活動的內容及時間，並按照時間表進行。

第9，確實完成每項活動，嚴格要求孩童完成每一項活動並整理使用過的物品。第10，分段進行長時間活動，將較長時間活動或功課分段進行，以維持專注力。

第11，間歇性監督，初期全程陪伴孩童做功課，待注意力增長時，則偶爾巡視並給予肯定的注視或肢體接觸，以維持注意力和動機。第12，提供適當難度活動，確保孩童有成功的機會，並給予正向鼓勵；如遇困難，適度協助並要求完成。

第13，忽略小動作，對於孩童的小動作不予理會，或讓孩童忙於其他事，小動作自然會減少。第14，運用問題解決遊戲，利用「假如...你要怎麼辦？」的遊戲，幫助孩童計畫與解決問題。