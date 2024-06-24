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八點半沒回家就狂打電話…控制狂爸爸讓他崩潰想搬走又怕被拒 一票網友勸：先斬後奏

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友發文，稱自己從大學以來一直住在家中，近期想與朋友合租，又擔心受到控制慾極強的父親反對，於是發文向網友求助。圖／ingimage
近日一名網友發文，稱自己從大學以來一直住在家中，近期想與朋友合租，又擔心受到控制慾極強的父親反對，於是發文向網友求助。圖／ingimage

子女成年後想搬離家中是十分正常的，但有些父母可能會難以接受。近日一名網友發文，稱自己從大學以來一直住在家中，近期想與朋友合租，又擔心受到控制慾極強的父親反對，於是發文向網友求助。

原PO在PTT「要怎麼跟家人說我要搬出去？」為題發文，稱自己從大學以來都住在家中，目前從事接案性質的工作，可以遠距辦公，其實沒有必要搬家，但原PO最近打算與朋友合租，體驗不一樣的生活，但同時也擔心自己搬出去的計畫會遭到父親的反對。

原PO稱自己的父親「有點亞斯的狀況」，會習慣性預想各種負面狀況。從大學起，只要原PO晚上八點半沒回家，父親就會瘋狂打電話給他，認為原PO不回家容易遇到壞人或是出交通事故。原PO要與朋友出去玩也常常要花半個小時以上才能說服父親。原PO表示自己的父親「很難溝通」，讓他壓力非常大，且這種管控讓他無法體驗正常大學生的社交生活。

原PO表示，與有著負面導向思維模式的父親相處「實在壓力很大」，這幾年下來讓他很焦慮，「已經嚴重影響到我的身心狀況了」。原PO很希望這次能搬離家裡，但他也知道父親會反對，只能發文詢問如何跟父親提出要搬出去的事。

文章引來大量網友留言，不少人建議原PO先斬後奏，「先搬出去再打電話通知，看你這樣問我有9成把握你永遠搬不出去」、「訂好搬家日期後通知他即可，不要抱著『說服』對方的心態，你不能強求別人一定要理解你」、「偷偷打包，找機會趁他不在直接搬光，不然你這個沒救了」。

也有過來人表示這種父母真的難以溝通，「亞斯長輩擁有鋼鐵一般的意志，常人無法扭轉，不要白費功夫了」、「亞斯+控制慾=沒救了，腦袋神經迴路是你一輩子沒辦法改變的，好好寫一段話給他，然後直接搬出去嘍」、「你如果可以自己養活自己，你要搬，何必非得要他理解？他狂call，你可以設黑名單。我這麼做過。我的控制狂媽媽發現控制不了我才長大（暫時放棄），不是等她肯放手才能獨立。獨立不一定要跟家人決裂，但遇到控制狂一定程度的決裂是必要的」。

PTT 父母

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