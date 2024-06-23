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當單親媽媽很好！她自述「離婚後更自由快樂」：婚姻不是必備的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享當單親媽媽的心聲。示意圖／Ingimage
網友分享當單親媽媽的心聲。示意圖／Ingimage

台灣離婚率高，單親爸爸、媽媽的人數也不少，有單親媽媽現身說法表示，「我認真覺得當單親媽媽很好啊」。她自述在離婚後，多了許多自由的時間與空間，前夫持續關心女兒，因此對小孩而言，離婚並沒有太大影響，她自己還可以交男友、彼此陪伴，因此認為婚姻不是必備的，如果只是為了長期飯票，就得思考是否能承受必須付出的代價。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她是一名單親媽媽，由於跟前夫觀念不合，因此兩人在小孩8歲時離婚，離婚後不必再回到討厭的婆家，前夫也不用當夾心餅乾，每個假日跟晚上都是自己的時光，過年也可以回自己家，不必應酬，面對婆家的親戚。

在育兒方面，由於小孩已經大了，生活可以自理，不需要為照顧孩子焦頭爛額，與前夫也有共識，只要小孩有需要都會適時出現，女兒也說父母離婚對自己來說沒有什麼影響，而且她跟前夫都很關心女兒，所以女兒不會因此感到匱乏，還可以遠離婆家的人，女兒也相當輕鬆。

經濟上雖然沒辦法過得非常奢華，不過也不會太過節儉，每年可以出國一次，平時也可以吃高級餐廳，沒有金錢煩惱。感情上她有再交男友，兩人彼此陪伴，不過她也不打算再婚，因為非常喜歡自由的日子。

原PO說，「有時候看到有人詢問單親媽媽是否能再找到幸福，我覺得是否有些女性在觀念上還是想依靠男人。我想說，不要想依靠任何人，這年代大家都只能靠自己，當一個有能力給自己幸福的人，才是最實在的經濟獨立」。

其他人則留言，「我也覺得離婚超棒的，不知道自己幹嘛在不愉快婚姻裡面堅持那麼久」、「在自己有經濟實力+小孩自律的前提下，單親媽媽真的沒有不好，反而比在婚內承受痛苦更好，我媽也是離婚後人生越走越上坡」、「有能力的女人不怕單親，比較怕煩死人的婆家」。

Dcard 小孩 離婚

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