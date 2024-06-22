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和竹科工程師約會氣到無語！妹子碰2狀況「我像白痴」 網一看同情：真的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子透露，最近意外和兩名竹科工程師認識見面，結果這兩人赴約都沒給基本的禮貌尊重，讓她大嘆自己像白痴。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女子透露，最近意外和兩名竹科工程師認識見面，結果這兩人赴約都沒給基本的禮貌尊重，讓她大嘆自己像白痴。情境示意圖。圖／Ingimage

第一次和男生見面，女生總會精心打扮希望給對方留好印象。一名女網友表示，最近開始認識新的對象，碰巧遇上兩名竹科工程師，結果一人第一次見面就遲到，還瘋狂嫌棄她的薪水；另一人前來赴約也沒保持整潔儀容，還能隔空聞到口臭。女網友無語極了，自己兩次見面都是全妝打扮，但兩名男生都讓她覺得「自己在搞笑」。貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言「問薪水是爆雷，那衛生習慣差也不行，妳無需將就」、「誰介紹妳這種男生啊，這朋友可以絕交了」。

原PO在Dcard發文分享與兩名竹科工程師約會經過，第一人是在Dcard認識，和她第一次碰面遲到整整20分鐘，甚至抵達後就一直打聽她的薪水，「嫌我賺得不夠多，我從頭到尾都沒問他大哥到底賺多少」，而且對方打扮就像「剛起床就出門」感覺，絲毫沒給她半點尊重，原PO想起自己是全妝，並且特別打扮來赴約，整場約會下來心情很差，「覺得自己像白痴」。

第二名工程師是透過朋友介紹認識的，原PO見面當天一樣精心打扮，但第二人赴約連基本的整潔儀容都做不到，「有體臭就算了，因為天氣熱難免，但又口臭」，原PO在心裡大嘆自己像小丑，「我朋友問我印象如何，他說男生對我蠻有興趣的，但我真不知道要說什麼」。

原PO表示，雖然自己沒多正，但和男生約會前，起碼會做點努力讓對方留好印象，「可是這兩個男的都讓人覺得，自己在搞笑」，她也沒要求男生要多帥多有錢，但把自己打理地乾乾淨淨出門，應該是最基本的尊重，原PO挫折地說道，「（兩次）見面完心情更差，不知道自己在幹嘛，有女生有相同困擾嗎」。

貼文曝光後引發討論，網友紛紛同情留言，「我也有一次認真打扮，結果對方穿體育服，很像國中生衣櫃會有的那種，遠遠看到真的有想回家的衝動」、「懂妳！我遇過頭髮全是頭皮屑，鼻子還長結晶，對！真的長結晶，是家裡多窮要省水省瓦斯到不洗澡」、「有！我遇上類似狀況回家時，還會在公車偷偷掉眼淚，我到底為什麼要浪費時間，還推掉好友的局，有夠像白痴」、「問薪水是爆雷，那衛生習慣差也不行，妳無需將就」。

也有人認為女生打扮不是為了取悅別人，而是為了自己，「不用難過呀，我每天出門都全妝+捲髮，衣飾也會搭配熨燙，看到美美的自己一整天都會很開心」、「打扮是為了自己，不需要為了沒有遇見自以爲想像很棒的對方，而感到不值得，因為妳需要取悅的永遠只有妳自己喔」、「打扮美美出門自己也開心呀，問薪水的真的是地雷」。

Dcard 口臭 皮屑 約會

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