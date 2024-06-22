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男友要她「賣房資助出國念書」被拒狠嗆自私 網友全苦勸：還不快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己的男友一直都有去國外讀博的計畫，但對方家裡因經濟狀況出問題，導致需要用父母一部分的「養老金」，當出國學費，男友甚至開口要她「賣房來資助」，拒絕後竟遭對方狠嗆「自私」。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，自己的男友一直都有去國外讀博的計畫，但對方家裡因經濟狀況出問題，導致需要用父母一部分的「養老金」，當出國學費，男友甚至開口要她「賣房來資助」，拒絕後竟遭對方狠嗆「自私」。示意圖/Ingimage

遇到另一半提出這樣的要求，妳會答應嗎？一名女網友分享，自己的男友一直都有去國外讀博的計畫，但對方家裡因經濟狀況出問題，導致需要用父母一部分的「養老金」，當出國學費，男友甚至開口要她「賣房來資助」，拒絕後竟遭對方狠嗆「自私」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「男友要我賣房資助他」為題，指出自己和男友交往7年，對方計畫要去國外攻讀博士學位，但他們家出現經濟問題後不斷爭吵，最後決定使用父母一部分的養老金當學費，雖然她有勸誡男友，未來恐怕要負擔父母的開銷，疑惑畢業後能否真的把學費賺回來？但男友總用「船到橋頭自然直」、「只要努力就一定有辦法」來回應。

這名網友進一步說明，後來男友詢問「如果他家沒錢供他讀書，會不會賣父母給我的小房，全心全意支持他？」她以父母留給他的東西不可能賣掉為由拒絕，竟遭男友反嗆「自私、不是全心全意支持他的女朋友」，讓她相當傻眼，認為男友理所當然的態度，真的好心寒。

貼文一出後，多數網友都苦勸分手，紛紛表示「還沒結婚就把你的財產當他的財產，這人是不是有病？」、「還是勸妳換一個吧，你從他這邊得到什麼？」、「交往7年還這副德性，未來只會變本加厲吧」、「我只能說如果不分手，未來苦的是妳」、「看完只覺得未來不能讓小孩養成戀愛腦，都這樣了妳還不快逃」、「這種男人，最後要是遇到一個對他錢途有利的人，一腳就把妳踢開」。

針對網友留言，原PO也回覆「對現階段的我來說，離開這個人還太困難我做不到，但現在至少我可以確定我不是他口中的『王八蛋自私鬼』，可以慢慢有意識的不再否定拒絕他的自己，真的很感謝各位，讓我知道我不是在這段關係中最有問題的人」。

父母 男友 財產 養老金

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