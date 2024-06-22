大嫂懷孕爸媽贈房當新婚禮！姊姊1原因暴怒 一票網友：真的不公平

明明是同一個爸媽生，卻有著不公平的待遇。一名男網友分享，自己的哥哥因為大嫂懷孕，準備要結婚，但因收入不高買不起房子，爸媽決定把長輩留下的公寓，當作新婚禮物贈予給哥哥，沒想到姊姊聽聞後相當生氣，認為自己結婚爸媽卻沒有送房，直言不公平。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「大嫂懷孕爸媽決定給哥哥房，姐姐暴怒」為題，指出哥哥因為大嫂懷孕準備要結婚，但無奈兩人收入不高，對於台灣的高房價實在負擔不起，爸媽決定將長輩留下的公寓贈予給哥哥，當作新婚禮物。沒想到姊姊聽聞消息後，竟打電話罵哥哥嫂嫂不要臉，認為爸媽偏心，自己結婚卻沒有收到房子。

這名網友進一步說明，姊姊跟姊夫結婚後，已經在新竹買房，而哥哥在收入上雖然不足以買房，但也相當努力，收入其實也比姊姊高十萬，只是姊姊運氣更好，嫁給有錢老公，認為爸媽幫助運氣不好的小孩有錯嗎？直言姊姊明明有自己的房子，卻還想要第二間，真的是太貪。

貼文一出後，多數網友都認為爸媽有偏心，紛紛表示「確實是偏心阿，以後養老不要找你姐」、「長輩留下來的房子給你哥，你們現在住的房子就留給你？然後你姐住他跟老公辛苦賺錢買的房子？」、「憑什麼能力差小孩就可以得到比較多？既然要生3個，那就是分3份」、「其實現實層面來說確實有點不公平，因為是長輩留下來的，每個人都有特留份」、「沒錯啊就是偏心，如果她今天沒嫁到有錢老公呢？」。

此外，也有部分網友分析姊姊的想法，認為可能長期受到不公平待遇，紛紛回應「可能是你姐長期受到不公平待遇，所以這次站出來極力爭取，房子可能只是引爆點，我能懂你姐身為老二的心情，我有一個姊姊兩個妹妹，委屈是很多小事累積出來的，你們其他兄弟姊妹可能不知道，但受委屈的那個人最清楚受到不公平待遇時的感覺」、「有沒有一種可能，爸媽一直以來都偏心，只是你身為男生沒感受到」。