她問情侶交往多久可以愛愛？男生曝「觀察期限」：否則會後悔

現代人觀念開放，已經越來越少人堅持婚後才能發生性行為。對此，一名女網友好奇上網發問，情侶交往多久才適合發生關係？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「情侶在一起多久全壘打的？」為題，指出自己目前和男友交往1個多月，最近雙方有意發生關係，但自己還沒有性經驗，擔心會不會太快給對方，好奇發問「大家都是交往多久後才會愛愛？」。

貼文一出後，有不少老司機紛紛回應「做完隔天兩人在一起，如今結婚3年多」、「全看個人，我跟女友剛告白完就上床了，現在結婚2年」、「負2個禮拜，做完才交往，但現在非常穩定」、「負不知道多久，忘了！現在是我先生」、「半年的時候有試過，但一年多才成功進去的」、「第一次交男友10天就發生關係了，目前交往三年多」。

此外，有不少男性網友給出實用建議，認為至少要觀察半年，紛紛回應「至少半年，才能看出男生的態度」、「男生X完之後，最快半年就會沒興趣了，因為沒有發展到結婚的承諾，所以男生不必負責任，差不多沒興趣就會甩人」、「我自己是男生，當然想快點打炮，但越快越不會珍惜女生，因為根本沒有先建立感情，哪來的感情需要去珍惜」、「不要太快給對方甜頭，很多男生爽到後就冷掉了，一定要愛惜自己身體」。