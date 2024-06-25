新手爸媽跟著買就對了！網推10大嬰兒用品必買清單



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「必買嬰兒用品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大必買嬰兒用品。

即將迎接新生命的到來，是一個讓人快樂又期待的時刻。然而，對於新手爸媽而言，在喜悅的同時又難免會感到有些不知所措，擔心準備的嬰兒用品不夠齊全。因此，我們本次就針對「必買嬰兒用品」進行觀測，帶您了解網友熱議的嬰兒用品必買清單，讓您在準備過程中更加得心應手。

安撫玩具可幫助寶寶穩定情緒 選擇「透氣」尿布避免紅屁屁問題

▲ 網友熱議TOP10必買嬰兒用品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「必買嬰兒用品」的相關話題討論，可以發現「安撫玩具」能夠幫助嬰兒轉移注意力、安定情緒，是家長應對寶寶哭鬧時的得力助手。

有網友就在討論區表示「一出生的寶寶很需要安撫，適當安撫能幫助寶寶建立對人以及環境的安全感」，同時也分享自身的經驗，如「剛開始我女兒不熟悉環境會一直哭，後來我買了音樂鈴和安撫夜燈，沒想到我女兒超愛」，讓許多孕期媽咪直呼「已收藏！目前五個月中」、「對下個月要生產的孕婦來說是超有用的好物分享」，指出安撫娃娃的柔軟觸感和親密陪伴有助於寶寶對周遭環境建立信任感，透過揉咬與擁抱安撫娃娃能穩定寶寶的情緒，並幫助刺激新生兒的觸覺及肢體發展。

此外，「尿布」同樣是嬰兒護理的必備用品。根據寶寶的成長階段和體型大小，選擇適合的紙尿布非常重要，有網友就表示「尿布選擇有5大指標：柔軟度、瞬吸度、防側漏、透氣性、尿濕顯示」，指出優質的尿布應該要材質柔軟透氣，能夠快速吸收尿液，保持寶寶的皮膚乾爽，避免尿布疹等敏感問題發生。

同時，立體防漏的側邊能杜絕寶寶的便尿外漏，減少家長清理上的不便，而尿濕顯示則可以檢測尿液累積定量，透過變色提醒家長及時更換尿布。還有網友補充「水洗屁屁完一定要晾乾」、「尿布也不要省勤換一點」，透過細心的呵護照料，避免寶寶出現對於尿布的不適症狀。

而對於無法以母乳餵養的嬰兒來說，「配方奶粉」則是最主要的食品來源，能夠提供寶寶所需的營養，促進孩子的健康成長。不過，由於市面上的配方奶粉品牌眾多，許多新手爸媽就會出現難以選擇的情況。

對此，不少有經驗的網友就指出「寶寶喝得順，沒有脹氣嚴重、便秘之類的就可以」、「只要寶寶喝了ok，我覺得什麼牌子的都沒差」、「再好的牌子，寶寶的身體也會自己選擇品牌喔」，認為家長在選擇配方奶粉時，最重要的是考慮嬰兒的飲用舒適度和消化吸收情況，以確保寶寶能夠獲得最適合的營養。

你還在煩惱該準備哪些嬰兒用品嗎？在挑選嬰兒用品時，不妨參考看看網友的經驗討論，再根據自己的需求和寶寶的情況，找出最適合的嬰兒用品，為寶寶的成長和健康提供最好的支持。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「必買嬰兒用品」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/20~2024/05/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw