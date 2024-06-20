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36歲單身女教師擇偶條件「僅4項」 網揪5字背後意涵：消費你全包

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。圖／Ingimage
情侶示意圖。圖／Ingimage

每個人都有自己理想的擇偶條件。一名網友在PTT發文分享，一名七年級生、現年36歲的單身國小女教師，公開自己4項的擇偶條件，檢視當中要求，讓他認為「不算亂開」，因此好奇眾人想法，引起熱烈討論。

原PO提到，這名36歲單身國小女教師長相、身材標準，其擇偶條件有4項：一、年紀正負3歲內；二、「經濟穩定」，不求多會賺錢，賺得不要比她少即可，並有固定居所（承租或自有都行）；三、單身未婚、沒有小孩；四、禁媽寶及AA制魔人。

貼文一出，部分網友針對第二點表示好奇，質疑「穩定」定義及為何提出居所條件，「不求多會賺錢是指不求上富豪榜嗎」、「我也不喜歡女方賺得比我少」、「經濟穩定=年薪300+有車有房」、「拎包入住喔？我認識的好幾個30幾歲買房了，也沒結婚」、「老師的薪水現在算少的」。

然而，多數網友則是對於第四點最為不滿，議題再踩男女AA制的敏感神經，「不AA制是都女方請客嗎？好啊」、「AA制魔人翻譯出來，就是消費你要全包」、「笑死，要你自己出錢就叫AA魔人？」、「會在意AA的通常不是什麼好東西」、「AA制魔人是啥，妳想表達活到36歲還不會為自己的需求出錢嗎？還是把自己當商品？」。

不過，也有人認為單就這4項擇偶條件，其實並不嚴苛，「條件還行」、「真只有這些條件很寬鬆吧」、「公教警消，範圍開這麼大，應該很好找到對象」、「條件正常啊，但個性也要正常。雙方都是」、「求偶標準是主觀標準，懂嗎？」。

AA制 PTT 單身 教師 薪水

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