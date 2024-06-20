她生日想吃饗食遭男友嗤之以鼻 網送上祝福並勸「可以分了」

生日時，你的另一半都怎麼幫你慶祝呢？送生日禮物、出去吃一頓大餐，還是準備其他的驚喜？有一位女網友要過生日了，她跟男友說想去吃饗食，結果被男友打臉「幹嘛去吃那個？饗食現在是窮人在吃的」，她覺得男友生日的時候，她請男友吃鼎泰豐，她生日却不能吃自己想吃的，真沒道理。有網友馬上送上祝福，大聲對原PO說「生日快樂」。

原PO在Dcard發文，表示男友生日的時候，她請對方吃鼎泰豐，而自己生日却不能吃自己想吃的饗食，只因男友認為那是窮人才去吃的東西，原PO越想越生氣，所以她這個窮人，今天自己去吃饗食天堂。她去餐廳時，服務人員還很貼心問她要不要坐旁邊一點的位置，一個人能安靜用餐。她一邊享用美食，一邊看YouTube，由於沒有人打擾，吃多少都可以，吃飽之後，她還去看了電影『腦筋急轉彎2』，這次的生日，她吃的開心也看得開心。原PO不在乎的說，在男友認知裡，花錢看卡通很浪費，不過，她這個窮人，就是喜歡看卡通。

網友看完貼文後，除了馬上送上「生日快樂」祝福外，有人忍不住建議她「換一個啦，都不能做自己」、「妳生日不陪妳、損妳想要的生日餐，相信我，見微知著，可以分手了」、「妳要這樣抱怨，乾脆分一分卡快活啦」、「可以放生了，連基本的尊重跟陪伴都沒有，要他做什麼？現在都這樣了，以後結婚會更慘」。

另外有網友勸原PO想開點，「就算已經交往，但是想吃什麼自己高興就好了，何必在乎妳男友說什麼呢？只是妳男友觀點很怪」，也有人緩頰的說「想法不一樣而已」。

對她男友行為看不過去的人酸說，「怎麼這年頭連食物都分貴賤了？我以為是以自己喜歡吃的為主呢？」、「我還以為他是會說，饗食是窮人吃的，要吃就吃更好的，結果是不吃嗎？」、「然後夜市是有錢人在去的」、「男友高度非比尋常」、「跟妳男友抱歉，我薪水低，就是個連饗食天堂都吃不起的窮鬼王」、「所以那個有錢人要帶妳吃什麼？」、「妳把話說完整啊！不吃饗食，那妳男友原本想帶妳吃什麼，讓大家開開眼界有錢人吃什麼」。