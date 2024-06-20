太想念女友…阿兵哥情書藏「浪漫無字天書」難解讀 網齊喊：看不懂啦

以前沒有手機，男人當兵怕「兵變」，都靠寫情書來維繫感情。有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「當兵時寫給女友的情書」，從照片中可見，信紙上沒有書寫任何文字，只見整張信紙印滿紅色圓型的印記，搞不懂他想表達的是什麼？照片曝光，引發網友熱議，紛紛表示：「我看不懂。」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「這是什麼密碼？」、「摩斯密碼」、「蛋還是兵變了」、「怎麼有那麼多蛋」、「這太監？」、「這是拓印吧」、「是不是受傷了」、「我看不懂這無字天書，你看得懂嗎？」

有網友不解：「認真問，圓圓的那個是什麼？」、「用彩色筆畫的嗎？我不懂欸」，原PO跳出來回應：「那是蛋蛋」。這時網友恍然大悟「那是蛋拓啦」、「妳不問我還以為是唇印」。

不過也有不少網友表示「有味道的一封信」、「情話綿綿」、「人家的情趣啦啊」、「確實做到槍、蛋分離」、「切斷拿來蓋章？佩服」、「確定不是血書」、「你們有沒有想過，當兵哪來的紅色拓印？」、「害我不敢滑手機」。