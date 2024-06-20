妹喊哲學系難找工作…拒做餐飲「比狗不如、寧躺著賺」 姊怒批：沒救了

正值畢業潮，不少畢業生紛紛尋找工作，想早點步入社會。一名網友表示，妹妹大學畢業後，總喊著自己的科系不好找工作，於是原po建議可以先從餐飲業開始，但妹妹卻認為很累並一直拒絕她的提案，原po忍不住嗆「那妳乾脆去賣，躺著賺」，事後認為太過分了想去跟妹妹道歉，卻發現妹妹在Threads反嗆她，令她相當心寒。

一名網友在Dcard「心情板」發文，妹妹大四剛畢業，她當初憑著興趣選擇就讀哲學系，原po曾勸說，「這個社會比較看重技術，如果可以的話去找個有專業技能讀比較好」，但妹妹仍然相當堅持，結果一路玩到大四畢業，現在卻嚷嚷著「我的科系很難找工作」。

原po本想著，反正是妹妹的人生，但父母卻一直念並要求她去幫妹妹，於是她還是去找妹妹談談。她循序善誘地先建議，可以從餐飲業開始，「門檻很低還可以先有點社會經驗」，但妹妹認為很累「比狗還不如」，於是她建議去當門市店員，妹妹又抱怨工時很長，腳會很痠痛；她又接著說，還是要去學一技之長，爸媽可以送她去補習，妹妹卻說沒興趣，原po一聽氣炸，「你什麼都不要，那你乾脆去賣，躺著賺啦」。

事後想想，原po覺得自己太過分了，原本想去跟妹妹道歉，結果看到對方發Threads，如果要她去做那種連狗都不如的工作，寧可去「躺著賺」，至少每個月底薪8萬還有名牌包，吃飯有人請客還有專車接送，一個月的錢直接抵別人三個月，「我看根本是長得醜思維才那麼侷限，笑死」。原po看完後認為妹妹沒救了，準備拿給爸媽看，「叫他們以後少煩我，要怪就怪自己不會教小孩」。

網友紛紛表示，「真的，請拿去給父母看，他們教育失敗吧，看文字我還以為是高中瞎妹，看不出來有大學畢業的素質，雖然這世界也差不多都變那樣了」、「跟爸媽講，斷個金流，就會長大了」、「爸媽也很不負責，怎麼會叫你去叫妹妹找工作，這是爸媽要負的責任啊，平輩誰理你說什麼」、「你妹的問題跟科系無關吧，問題出在公主病」、「沒工作經驗又是哲學系畢業，老實說建議去餐飲業沒什麼問題啊，現在餐飲業起薪也蠻高的啊，沒專業能力就只能做這種工作啊，不然能做什麼」。

有網友則認為原po也有問題，「你做錯以下2點 1.根本不需要勸她（你又沒有生她） 現在這時代應該資訊夠豐富，不需要被父母道德綁架/情緒勒索，如果你的父母都不管或管不動，你又何必去管 2.你以為自己EQ很好+有能力開導她，其實你心裡早已覺得她很煩+容忍不了她，傷人的話其實都是真心話，沒有想過的事情，根本就沒辦法馬上講出口，只是太負面傷人，平常不可能說出口，而且你真的沒有擁有開導她的能力」、「我很抱歉，但如果你是我姐這樣講話我也會很不爽，他的觀念你沒有去想或是理解，就強加各種普世價值在他身上」。