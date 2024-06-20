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小時候媽媽都拿什麼打你？引發回憶殺 眾人喊出一工具：厚素管

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

現在小孩生得少，多數父母採不體罰方式管教，但上一代的父母適度體罰自己的小孩是常見的教育方式。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示「小時候媽媽都拿什麼打你？」，是厚素管(台語：水管)、衣架、藤條還是捏耳朵的呢？貼文一出，引發網友回憶殺，紛紛直呼：「厚素管。」

貼文底下迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「吼素管」、「淘氣厚速共」、「父母親會拿竹修痾(台語：細竹條)打」、「雞毛撢子」、「皮帶」、「衣架、藤條、掃帚、水管、鐵尺」、「手邊有啥就拿啥，我媽是就地取材的那種」、「蒼蠅拍」、「手邊有什麼就用什麼，不好使再換」、「三丈之內，稱手之物」、「首選衣架」、「只要是能拿起的都是武器」、「只要想得到的、看得到的，都被打過，除了菜刀以外」、「凡是周邊拿得動的，都有可能成為稱手武器」。

不過，也有少數的網友回應「沒有被媽打過」、「都不會打」、「不打，罰蹲，所以現在蠻能跳的」、「我媽沒打過我，都是被我爸打（雞毛撢)。

厚素管 爆廢公社 父母

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