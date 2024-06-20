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曬恩愛？人妻翻查丈夫發票驚覺開支比平時多 真相令她秒覺感動

香港01／ 撰文／田中貴
台灣有一名人妻在網上表示，心血來潮翻閱丈夫的發票紀錄，發現開支「金額有點多」，於是翻查支出項目，原來「每筆都是買給我（人妻）跟我孩子的東西」，形容「突然覺得很感動」。圖／ingimage
台灣有一名人妻在網上表示，心血來潮翻閱丈夫的發票紀錄，發現開支「金額有點多」，於是翻查支出項目，原來「每筆都是買給我（人妻）跟我孩子的東西」，形容「突然覺得很感動」。圖／ingimage

伴侶支出突然變多，枕邊人當然會起疑。台灣有一名人妻在網上表示，心血來潮翻閱丈夫發票紀錄，發現開支「金額有點多」，於是翻查支出項目，原來「每筆都是買給我（人妻）跟我孩子的東西」，形容「突然覺得很感動」。網友紛紛留言指「曬恩愛就會讓人羨慕的」、「本日最貼心的貼文」。

原PO在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，有一日突然心血來潮，翻查丈夫發票紀錄，順便了解其消費情況，「結果覺得金額有點多」，所以細看各個開支項目，「才發現每筆都是買給我跟我孩子的東西，突然覺得很感動」。

多名網友紛紛留言指「為社團添加一些正能量」、「還以為要說發現什麼旅館發票之類的」、「炫耀文無誤，要繼續幸福下去唷」。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 發票

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伴侶支出突然變多，枕邊人當然會起疑。台灣有一名人妻在網上表示，心血來潮翻閱丈夫的發票紀錄，發現開支「金額有點多」，於是翻查支出項目，原來「每筆都是買給我（人妻）跟我孩子的東西」，形容「突然覺得很感動」。網友紛紛留言指「曬恩愛就會讓人羨慕的」、「本日最貼心的貼文」。

金玉涼言

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