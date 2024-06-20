聽新聞
test
0:00 / 0:00
曬恩愛？人妻翻查丈夫發票驚覺開支比平時多 真相令她秒覺感動
伴侶支出突然變多，枕邊人當然會起疑。台灣有一名人妻在網上表示，心血來潮翻閱丈夫的發票紀錄，發現開支「金額有點多」，於是翻查支出項目，原來「每筆都是買給我（人妻）跟我孩子的東西」，形容「突然覺得很感動」。網友紛紛留言指「曬恩愛就會讓人羨慕的」、「本日最貼心的貼文」。
原PO在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，有一日突然心血來潮，翻查丈夫發票紀錄，順便了解其消費情況，「結果覺得金額有點多」，所以細看各個開支項目，「才發現每筆都是買給我跟我孩子的東西，突然覺得很感動」。
多名網友紛紛留言指「為社團添加一些正能量」、「還以為要說發現什麼旅館發票之類的」、「炫耀文無誤，要繼續幸福下去唷」。
延伸閱讀：
以為丈夫玩交友App交換裸照 人妻崩潰家人動武 1年後揭逆轉真相
係愛呀！人妻再婚卻與前夫同居10年 背後心酸原因感動百萬網民
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言