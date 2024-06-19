房貸我繳、屋歸他名下？媽寶男喊「我媽有意見」被她1句話狠嗆 結局曝光全網大讚

許多情侶會在婚後共築愛巢，買一間屬於兩人的房子，不過一位女網友分享，近日自己和男友正籌備婚禮，成家之際的兩人也討論到買房的計畫，但男友卻提出，婚後可以搬出去，但自己要給孝親費，所以希望房貸都由女方負責，甚至要求房子要歸男方名下，「不然我媽會有意見」。見此，原PO怒回一句「你要不要乾脆跟你媽結婚？」，兩人也吵到分手。貼文發布後，引起網友一片讚好，恭喜原PO和「媽寶男」分手。

近日，一位女性網友在Dcard以「男友要我房貸自己繳」為題發文，表示自己和男友交往穩定，正在籌備結婚，不過男友的媽媽不喜歡她，所以原PO多次強調婚後想搬出去住，和另一半享受兩人世界。不過最近原PO和男友談到買房這件事，對方竟然冷回：「婚後可以搬出去，但我都要給家裡孝親費，沒有多餘的錢，房貸能不能妳繳就好」，甚至還大言不慚的直呼：「那房子就歸在我名下吧，不然我媽會有意見」，令原PO大為震驚。

原PO沒有被愛情蒙蔽雙眼，表示自己知道婚後買房，房產會被歸為共同財產，「但男友說房貸都讓我繳，結果名字還寫他，我怎麼想都覺得很不爽」。於是在氣頭上用一句話怒回男友：「什麼都聽你媽的，你要不要乾脆跟你媽結婚？」沒想到對方大發雷霆，甚至對原PO說了一串傷人的話，讓她在失望和憤怒交加的情緒下提了分手，「所以現在應該叫他前男友」。

網友看到「媽寶男」的結局後，紛紛拍手叫好，「還好變前男友了」、「遠離媽寶，幸福到老」、「有夠白痴，不繳錢還想要房子，怎麼不回去住他媽子宮」、「這到底是什麼軟飯男」、「貸款妳繳、房子歸他，這是什麼無恥至極的要求？妳就回他，這樣我的新男友會不高興，你還是跟你媽在一起好了，一家人就是要整整齊齊的賤」。

不過也有人歪樓，笑稱原PO的前男友不算是好的另一半，但絕對是一位好兒子，「真孝順，生兒子就要生這種（到底怎麼教出來？）」、「他是好兒子，但絕對不是好老公」、「真好奇到底要怎麼教，才能教出這種思想的兒子，完全臉不紅氣不喘的提出這種厚臉皮要求欸」。