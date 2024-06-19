快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

有錢人出走中「逃離」這3國 台灣富豪流失人數全球第8

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社會階級影響眼界？補習班老師問這題 小學生大笑：怎麼可能有人沒搭過飛機

聯合新聞網／ 綜合報導
一名補習班老師問小四生「你有搭過飛機嗎」，結果小學生大笑「怎麼可能有人沒搭過飛機」，令老師心情感到複雜。情境示意圖。圖／Ingimage
一名補習班老師問小四生「你有搭過飛機嗎」，結果小學生大笑「怎麼可能有人沒搭過飛機」，令老師心情感到複雜。情境示意圖。圖／Ingimage

社會階層根深柢固，通常家庭社經背景、親人從事職業等，會影響一人的價值觀、處事衡量標準。一名女網友分享，她在補習班當老師碰到許多家境優渥的學生，經常會聊下次出國去哪、有哪國沒去？雖然他們還是國小、國中生，但生涯規劃可能已排定未來出國留學。她有次幫一名小四生複習課業脫口問「你有搭過飛機嗎？」，小四生突然大笑以近乎荒謬的口氣回應「怎麼可能有人沒搭過飛機？」，女網友一聽心情複雜又很感慨，「那些我要全力以赴才能獲得的，他們出生的那一刻便擁有了」，貼文曝光後引發討論。

原PO在Dcard以「出生便在終點的人生」為題發文表示，她出社會後曾擔任補習班老師，班裡學生的家境都很優渥，「聽著那些孩子們說這禮拜飛去哪裡，下個月又要飛去哪裡，甚至問他有沒有去過某個國家，他都要想一下的程度，出國留學這種事似乎在他們觀念裡是必定會發生的事」。

原PO表示，一名國中生曾好奇問她怎麼找到這份補教業工作，她回答是透過某個求職網的app找到的，以後國中生長大要找工作，也是得到這平台找，但原PO打趣表示，對方家境富裕，未來應該不用找工作，國中生直言「對啊！而且我的工作應該會透過我爸」。還有一次原PO幫一名小四生複習課業時，脫口詢問對方「你有搭過飛機嗎？」，該名小四生聽到後笑得很誇張，彷彿是聽到什麼荒謬的話語回應「怎麼可能有人沒搭過飛機？」

原PO說道，她不知如何形容聽到當下的感受，看著班裡學生的生活動態，雖然會感到羨慕，但更多的是感慨，雖然總會提醒自己過好生活、做好自己的事，但夜深人靜時依然會想起階級的不平等，「那些我要全力以赴才能獲得的，他們出生的那一刻便擁有了，而且充斥在他們身邊的也會是同樣家庭背景的人，而我可能要一直持續努力到終點，才有機會過上他們在起跑點的生活」

貼文曝光後，引發不少網友共鳴紛紛留言，「首抽大於選擇大於努力」、「所以也沒辦法...大部分人階級複製根本沒辦法改變什麼，通常家族強大背景實力就能夠掃平一切障礙！」、「幸運的精子比妳想像的數量多到爆炸」。

也有人留言，「你能當他們的老師也不錯啦，不用想太多，因為想也沒用」、「跟別人比永遠比不完，你的首抽不會是最好的那個，但絕不是差的，如何打好手牌才是首要目的，不能改變的事情焦慮也沒用，能改變的只有現在」、「充實自己，往自己嚮往的目標努力，加油囉」。

Dcard 價值觀 國中生 生涯規劃 職業 補習

相關新聞

社會階級影響眼界？補習班老師問這題 小學生大笑：怎麼可能有人沒搭過飛機

社會階層根深柢固，通常家庭社經背景、親人從事職業等，會影響一人的價值觀、處事衡量標準。一名女網友分享，她在補習班當老師碰到許多家境優渥的學生，經常會聊下次出國去哪、有哪國沒去？雖然他們還．．．

出爾反爾！答應小孩參加畢旅突反悔 父母嫌貴：以前才2千元

求學期間無論是哪個階段，對於孩子來說都是相當重要的成長過程。近日，有國中生抱怨，起初爸媽問他要不要參加畢業旅行時，自己馬上說要，雙親也答應了，結果最後要繳費時，爸爸卻嫌貴要他放棄參加...

把全家當傭人還背後抱怨？哥挺嫂與全家開戰被父轟出家門 網讚：真護妻護子女

吃家裡用家裡卻在背後講家裡人壞話，這讓人無法忍受。近日一名網友發文，稱自己的哥哥跟嫂子結婚兩年後還是住在家裡，嫂子在家中基本上不幫忙，懷孕後更是變本加厲，不斷提出各種要求。更過分的是，她還在背後說原PO一家的壞話，讓原PO相當氣憤。

不辦婚宴、不拍婚紗…她高呼「裸婚超爽」：舒服人生自己決定

每個人對於「結婚」這件事都有自己的想法，有的人可能追求盛大的婚禮，有的人則覺得簡單就好。近日有網友發文，稱自己與另一半只有去登記結婚，並沒有辦婚宴、辦婚宴，一切從簡讓二人避免了許多麻煩，也讓原PO直呼「裸婚真的很爽」。

弟未婚妻竟是姐夫前小三！姐姐應否踢爆惹議 網：要再續前緣？

竟然這般巧合？有網友分享朋友離奇經歷，指其女性朋友的弟弟帶懷孕未婚妻回家，朋友才發現這位女生竟是丈夫曾經的小三，樓主好奇之下問其他網友：「如果你們是姐姐，會同意婚事嗎？還是會把事情告訴弟弟？」帖文引來議論紛紛，有人認為要向弟弟坦白，恐怕「不講的話，姐姐丈夫以後就可以再續前緣，也是蠻方便的」。

【文化觀察】張系國／誰怕AI大壞狼

這幾天媒體上面最富爆炸性的消息，莫過於美國軍方透露，首次由AI駕駛軍機模擬作戰成功。換句話說，AI不僅能夠駕駛飛機，而且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。