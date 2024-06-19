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出爾反爾！答應小孩參加畢旅突反悔 父母嫌貴：以前才2千元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國中生抱怨，雙親答應要讓他去畢旅，結果最後要繳費時，卻嫌貴要他放棄參加。示意圖/ingimage
一名國中生抱怨，雙親答應要讓他去畢旅，結果最後要繳費時，卻嫌貴要他放棄參加。示意圖/ingimage

求學期間無論是哪個階段，對於孩子來說都是相當重要的成長過程。近日，有國中生抱怨，起初爸媽問他要不要參加畢業旅行時，自己馬上說要，雙親也答應了，結果最後要繳費時，爸爸卻嫌貴要他放棄參加，讓他無奈表示「我知道賺錢不容易，但這樣說好了又反悔是怎樣？」。

該名學生在臉書社團「匿名公社」分享，學校先前發單子詢問學生是否要參加畢業旅行，他拿回去給父母看，2人詢問他的意願，他立刻說「要」，父母當下也沒有反對，便在單子勾下同意後繳交給老師，幾個月後收到繳費單，他找父母要錢，沒想到兩人卻說沒錢，爸爸甚至還說「你畢旅不要去了，我以前才2000，現在怎麼那麼貴」。

原Po聽完當場傻眼，畢竟過去與現在的收費標準本來就不能比較，但他也知道父母賺錢不容易，不過說好的事情又反悔到底是怎樣，「我們家也沒有到連畢旅費（都）繳不起啊，老師在催我也不知道要怎麼跟他說，大人每次吵架，遭殃的都是小孩」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「畢旅對於小孩的回憶真的很重要，希望你爸媽後面可以想開」「你可以對爸媽說，你要去打工還他們錢」、「父母要對孩子要有誠信，如果真的沒辦法，要說明原因，而不是在那邊互推皮球，毫無責任可言」、「我再怎麼手頭緊，我都會讓孩子去，因為這是一件很有回憶的事情」、「三天兩夜5300算滿便宜的」。

國中生 畢業旅行

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