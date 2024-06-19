把全家當傭人還背後抱怨？哥挺嫂與全家開戰被父轟出家門 網讚：真護妻護子女

吃家裡用家裡卻在背後講家裡人壞話，這讓人無法忍受。近日一名網友發文，稱自己的哥哥跟嫂子結婚兩年後還是住在家裡，嫂子在家中基本上不幫忙，懷孕後更是變本加厲，不斷提出各種要求。更過分的是，她還在背後說原PO一家的壞話，讓原PO相當氣憤。

原PO在Dcard上以「親耳聽見大嫂抱怨家人&我哥為了她跟家人吵翻」為題發文，稱自己的哥哥跟嫂子結婚兩年後還是住在家裡。最近嫂子懷孕，一直跟原PO的媽媽說孕婦要注重營養，要求多煮雞、魚等好料，還說要買珍珠粉、維他命等營養品，並說是為了小孩的健康。

嫂子的要求讓原PO一家十分尷尬，原PO直說「妳怎麼不叫我哥買給妳，反而是叫爸媽買給妳」。這時嫂子擺出一副委屈的表情，稱這是為了寶寶好，難道大家都不想讓寶寶健康平安長大嗎？即使原PO的媽媽已經解釋了大家都很喜歡寶寶，很歡迎她出生，嫂子還是覺得大家都不喜歡她跟寶寶，不想為了寶寶付出，就哭著回房間了。原PO當時忍不住想「我哥到底是跟什麼公主結婚啊？這樣就哭了？到底是有多玻璃心啊」。

之後的一天晚上，原PO買了鹹酥雞回家和父母一起吃，但她沒有叫嫂子，因為當天下午原PO經過嫂子房間時，聽到她跟別人抱怨原PO家都叫她煮飯洗衣，還說「煮一頓飯等於吸了600根菸，會得肺癌」，還表示萬一這害她流產了怎麼辦。但原PO表示自己家從沒叫她做事，只有一次媽媽要接電話請嫂子接手把菜裝盤，衣服也都是媽媽在洗。

雖然當時原PO的媽媽說要去喊嫂子來吃，但原PO拒絕，並表示嫂子結婚到現在也沒有買過東西分給大家吃，東西買回來就是直接往房間藏，因此她拒絕分享。正巧在說話時原PO的哥哥回來了，並對此表示不滿，更是說出「你們才是一家人啦，有東西自己吃就好都不用叫人，我老婆小孩肚子餓都沒關係就對了」。

這引發了原PO爸爸與哥哥的爭吵，原PO的爸爸表示一家人幫嫂子準備三餐已經足夠，要吃宵夜應該讓嫂子聯繫哥哥自己處理，並說「今天是你娶老婆還是我們家娶媽祖娶皇太后？」但哥哥認為孕婦本來就容易餓，且鹹酥雞味道這麼重嫂子在房間也能聞到，他們不叫嫂子就是故意的。原PO的哥哥十分生氣，表示這個假日就會找房子搬出去，之後也不會帶寶寶回家。原PO的爸爸當場說好，叫哥哥「不要娶個老婆把全家當傭人」，還叫他「管好你老婆的嘴，不要沒做過的事還要在那胡說八道亂生話」。

這時原PO才知道原來爸爸早就聽過嫂子私底下跟別人抱怨的話，但選擇默不吭聲，沒想到兩人越來越過份。原PO還表示自己很期待哥哥二人出去找房，希望能他能說到做到。

文章引發網友熱議，不少人支持爸爸的決定，「看了你爸的回應，好爽。嗆爆就對了，這女的把家人當佣人欸」、「真的護妻護子女的是你爸這樣，你哥那叫外包，還不給錢的那種」、「爸爸真是太讚了！快把這兩個白吃白喝都趕出去吧，好噁心的老公主」、「爸爸太讚了，說得太好。如果我兒子這樣對我，通通給我滾出去。我自己花錢在家裡當太后還比較爽。親情他都不在意敢大小聲了，那又何必顧慮呢」。

也有很多人好奇哥哥有沒有搬出去，「我猜他們不會搬，搬出去妳哥就要親力親為當傭人，妳嫂嫂肯定跟你哥開始吵架」、「搞不好妳嫂嫂會不想搬去，她可能還指望妳媽跟妳幫她帶小孩，或是小孩出生後在那邊說買啥好用希望妳爸媽買單」、「我猜會裝死不搬，尤其是妳大嫂，她可能還期待妳跟父母幫帶小孩坐月子，不要低估自私夫妻的腦迴路」。