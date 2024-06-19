不辦婚宴、不拍婚紗…她高呼「裸婚超爽」：舒服人生自己決定

每個人對於「結婚」這件事都有自己的想法，有的人可能追求盛大的婚禮，有的人則覺得簡單就好。近日有網友發文，稱自己與另一半只有去登記結婚，並沒有辦婚宴、辦婚宴，一切從簡讓二人避免了許多麻煩，也讓原PO直呼「裸婚真的很爽」。

原PO在Dcard上以「裸婚真的超級爽啦」為題發文，稱自己與另一半都屬於「極度討厭麻煩」的人，認為不需要拘泥於婚宴、戒指、婚紗照等傳統，因此兩人結婚時只有去進行登記，然後去吃了一頓大餐。本來老公有問原PO需不需要戒指，但原PO認為自己的手不好看，平時也不會戴戒指，便婉拒了。原PO也強調這些都有與雙方的家人溝通過，幸好彼此家人都很開明也能夠接受。

原PO表示兩人都認為「在一起過日子」更為重要，目前雙方的目標就是一起存錢，讓小夫妻生活越來越好，兩人還約定好每年都找一個時間一起出國旅行。原PO還說，在登記結婚的半年前，兩人就在沒有任何金援的情況下，自己買了一間預售屋。

原PO認為應該要「怎麼舒服就怎麼決定自己的人生」，因此當有人問她怎麼不辦婚宴、不拍婚紗照、不買戒指之類的問題時，原PO都笑笑不多答，她也鼓勵其他有這種想法的情侶們不要害怕。

文章引來大量網友留言，不少人贊同原PO裸婚的決定「贊成，結婚本來就是兩個人過得開心最重要」、「跟老公也是裸婚，只有買戒指，沒有婚宴沒有發餅沒有婚紗，房子是交往前他就買了的，現在很開心。沒有金錢壓力，也不用為了誰去做這些累死累活的事情」、「這樣省下的錢都拿去賺更多的錢了，恭喜」、「上一輩很多都侷限於婚宴、禮金、大場面，其實都是在幫父母做面子，到頭來就是計較，離婚的也不少，只能說就是笑話」。

也有網友認為如果怕有遺憾，還是可以拍個婚紗照，「我比較傾向要拍婚紗照，畢竟女生的青春一生只有1次」、「我只有拍婚紗照跟戒指，還是很建議拍一下紀念」、「我們是怕會有遺憾，所以就都處理都做。兩個人開心就好」。