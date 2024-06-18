男友天天跟異性老友分享心情 她嘆誰能救救我複雜的心情？

無論是男女朋友還是已婚的夫妻，對於另一半的「異性朋友」，多少都會有些吃味，更何況另一半常常都跟他、她吐苦水，或是聊天聊到很晚，這樣兩人的關係能不卡關嗎？有位女網友在Dcard貼文表示，對於現任男友還常常跟異性老友對話感到不安，也不知自己該如何釋懷，於是向其他有經驗的過來人討救兵，「誰能救救我這複雜的心情呀」。

原PO文中表示，與現任男友在一起3年，對「男友的異性朋友」這關總是卡關。她說以前的她，只要在男友生活中出現的是女生，一律滿滿敵意，會希望男友不要跟異性太親近。現在的她，學著把專注力放在自己身上，也覺得現任男友有讓她覺得對方有為了她去做出一些「犧牲」。不過從男友跟異性老友的對話中，讓她難過的點是「原來我讓你這麼這麼痛苦」。

原PO說「現在我們每天下班回來都會緊緊抱抱彼此，在一起的時刻也都是很美好、很幸福」，但她還是會在意男友跟異性朋友的密集聊天，誰能救救她這複雜的心情呀！

網友看完原PO的心情表述後，紛紛回應自己的想法，「覺得把關係內的抱怨講給別的異性聽不ok」、「聊天頻率幾乎是每天，就很微妙」。有人建議「我覺得可以多跟男友聊聊，我也有段時間超級介意男友跟異性朋友的互動，他的想法也是，他知道自己在做什麼，我想看也會讓我看，但這樣被限制、被窺視的感覺會有壓力，因為擔心我知道他有壓力會心情不好，最後還是他收拾，所以不想講」。

也有人勸原PO分手吧，「老實說我覺得妳男友跟他的『紅粉知己』有點糟糕，我個人覺得那樣毫不避諱地聊性事滿噁心的，我甚至認為他們的關係不可能是純的。然後，你們都交往3年了，可是感覺卻好像不是很了解彼此？我們的價值觀難免都會有些不一樣的點，但如果溝通無法解決問題或增進感情，我認真勸妳離開，因為這段感情很明顯就不是妳想要的」。