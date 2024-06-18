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嗆夫去外找解決性需求！人妻怨老公真買春 網不挺：妳有夠難搞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，因性慾降低跟老公的爭執也越來越多，甚至開嗆「你去找別人，我不會生氣」，結果近日意外發現老公真的去買春，讓她內心五味雜陳。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，因性慾降低跟老公的爭執也越來越多，甚至開嗆「你去找別人，我不會生氣」，結果近日意外發現老公真的去買春，讓她內心五味雜陳。示意圖/Ingimage

要維持婚姻性生活是不可缺少的一環。一名女網友分享，自己跟老公性慾都很強，但生完第一胎後，因身材走樣導致性慾降低，跟老公的爭執也越來越多，甚至開嗆「你去找別人，我不會生氣」，結果近日意外發現老公真的去買春，讓她內心五味雜陳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「自己叫老公去外面約，但他真的去了我又不開心…」為題，指出因產後身材走樣，性慾大減，偏好自己DIY，也不想幫老公解決性需求，時常發生不少爭執。有次吵架開嗆「你去找別人，我不會生氣，反正不要煩我都好」，老公也不甘示弱回嗆「好，以後我都不會找妳要了」。

這名女網友進一步說明，近期發現老公在家的時間越來越少，看了對方Google地圖時間軸，驚訝發現他真的跑去買春，內心五味雜陳，也相當苦惱「不知道該怎麼開口問他，還是要繼續假裝不知道這件事？」

貼文一出後，多數網友都傻眼，紛紛表示「要問啥？不就是妳叫他去的，他真的去了妳又不爽，真難搞」、「妳多次叫他去外面找，他也跟妳確認很多次，他能忍那麼久才去已經很厲害了，妳真的蠻自私的，不是要妳100%配合他，妳既不願意改變，連提出的方案也是吃定他不敢去」、「光爭吵說這種話，我看妳先生的心已經涼一半了」、「妳真的有站在丈夫的立場想過嗎⋯」、「就讓他去找吧，反正是妳自己跟他說的，妳也不給他碰，就這樣相安無事」、「自己叫人家去找，真的找了妳又不開心，妳到底想怎樣？」

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