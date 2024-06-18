她曝1特殊性癖遭男友拒絕 網友全不挺：性別對調恐被出征

這樣的性癖你可以接受嗎？一名女網友指出，和男友發生關係時，希望可以把過程錄下來，結束後可以一起回味當下的感覺，無奈男友始終不同意，讓她相當苦惱。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「要怎麼讓男友答應%%錄影」為題，指出自己與歷任男友發生關係時，都會使用手機錄影，事後再來回味愛愛過程，無奈男友堅持不同意，讓她很苦惱，要用什麼理由來說服對方？

貼文一出後，不少網友看傻，紛紛表示「有病吧！為什麼要錄」、「為什麼要錄？要懂得保護自己吧！現在外流事件那麼多」、「這種要求我這輩子沒見過」、「妳這文章性別反過來的話肯定被罵死」、「錄影這種事就不要勉強人了吧，誰知道以後分手妳會不會傳出去，這個很可怕耶」、「性別對調，絕對被出征」。

此外，也有部分網友給出實用建議，紛紛回應「不要強迫對方拍攝或是入鏡，除非雙方能協調，找到折衷方式，或者拍攝可以，但原PO入鏡，不要拍到男方」、「謹記露臉不露點、露點不露臉的原則」、「有刺青或其他特徵的話記得避開拍攝或打碼」、「我都是錄完，基本做完就刪除，有時候會做一些很色的事情，就是一邊做一邊看」。