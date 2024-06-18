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婆婆煮內褲消毒「同鍋再拿來煲湯、滷肉」 人妻制止反挨罵：大驚小怪

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婆婆煮內褲消毒「同鍋再拿來煲湯、滷肉」 人妻制止反挨罵：大驚小怪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻表示，以前跟婆婆同住時，婆婆會用煮飯的鍋子來煮內褲，直呼「太噁了」。 圖／Ingimage
一名人妻表示，以前跟婆婆同住時，婆婆會用煮飯的鍋子來煮內褲，直呼「太噁了」。 圖／Ingimage

婆媳同住除了價值觀問題需要磨合外，在生活習慣方面若無法達成共識，也會造成相處上的摩擦。一名人妻表示，日前看到一篇內褲不宜用熱水洗的新聞，突然想到以前跟婆婆同住時，婆婆會用煮飯的鍋子來煮內褲，直呼「實在太噁了」。

一名人妻日前在《匿名公社》發文，指出剛嫁作人妻的時候，與公婆同住一屋簷下，有時會看到婆婆在家中廚房煮一堆布，一開始以為她在煮抹布消毒，後來才知道鍋子裡面放的是內褲。人妻崩潰表示「鍋子是平常拿來煮湯滾滷肉的」，奉勸婆婆不要煮內褲，還被罵說有把鍋子洗得很乾淨，且大姑和小姑都覺得這樣很正常，反怪原PO太過大驚小怪，幸好後來有搬出去住，才免於再看到噁心的畫面。

貼文曝光後，不少網友認為婆婆的行為實在很母湯，「全家人都吃過用鍋子煮過內褲的滷肉，噁心死了，這個真的無法接受」、「看過網路在說空姐會用飯店燒水壺煮內褲和絲襪，不僅沒公德心還更噁心」、「我聽過一個奇葩家庭，爸爸跟三個兒子共穿所有的衣服包括內褲，兒子交女友就要求女友到他家同居，跟他媽媽共穿衣服包括內衣褲，當然女友都嚇跑了」。

內褲 婆婆

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