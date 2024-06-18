每日廚房像被炸！她氣當「清潔婦」又不忍剝奪公公嗜好 網熱心建議好解方

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示，他們買房跟70歲的公公一起住，大伯大嫂住附近過節才會出現，而公公唯一的嗜好就是買菜煮晚餐，但是每次煮完廚房像是被炸過似的，愛煮不愛收拾害她每天都要花一個小時幫忙清理。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，公公廚藝不錯也很挑嘴只喜歡吃自己煮的，他每天早上逛市場，然後躺著看電視、玩手機等著煮晚餐，公公標準大廚只煮不收，煮飯後牆壁噴的四處都是，舉凡粘板、菜刀只要是煮飯用過的鍋碗全都不清理，直躺在流理台，煮飯過程完全不洗手，開冰箱、拉抽屜、摸碗盤、開關水龍頭搞得全是油的腥羶味，讓她感到非常的困擾。

原PO抱怨，不想讓自己新買的房子成為養蟑螂螞蟻的地方，所以只好隱忍著每日晚餐後花一小時幫忙清潔廚房。她表示，寧可每天吃外食吃泡麵都沒關係，有跟老公反應，老公也只會嘆氣說他爸就是這樣。假日想開車載公公出去走走，公公都不願意只想躺在床上，心想她能剝奪公公這樣擾人的興趣嗎？

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「辛苦你了」、「烹煮的善後，才是最累人的」、「煮飯30分鐘，收拾一個小時」、「要煮不收的一律都別煮了」、「煮飯累，收拾殘局更累」、「這種不收、手油不洗到處摸是不會改的」、「光煮飯不洗手，手油到處摸的清潔，幾次下來就很厭世，更何況其他，尤其衛生習慣」。

有不少網友建議原PO「叫你老公去收」、「這時候你應該要一台洗碗機」、「洗碗機+1，趕快買」、「定期請人來打掃廚房、買洗碗機」。

不過，也有網友回應「人在福中不知福」、「這麽好的公公哪裡找，許多長輩坐在椅子上等著你煮，等吃飯」、「要公公收拾乾淨，可能有點困難，但要他進步，卻是有很大空間的，可以跟老公唱雙簧，叫老公收拾後跟公公講，你認為最誇張的部分！請他改善，公公也許看在兒子跟媳婦吵架份上會配合，請問買菜錢誰出的呢？如果買菜也是公公出的，煮的又好吃，你就多忍忍吧」。