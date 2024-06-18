男友說要存錢拒絕出國 她決定「獨旅」對方卻爆炸！眾人勸分手：自私雙標仔

找不到旅伴時，不少人會選擇出國獨旅，近日一名女網友就抱怨，她多次邀男友一起出國玩，對方總以「存錢」為由拒絕，但卻答應自費和家人出國，讓她感到很難過，因此決定到日本或韓國獨旅，沒想到對方聽了竟爆炸，警告她獨旅很危險「不准去」，讓她十分傻眼，認為男友既雙標又自私，「這樣想分手的我是混蛋嗎？」

原PO在Dcard發文表示，她一直以來都很想體驗與男友一起出國旅行，但她多次約男友出國，對方卻總以「想存錢」為藉口拒絕她，試探了將近一年多，對方還是不願意。然而，男友無視她的請求已久，前陣子卻突然說要和家人自費出國，讓原PO感到很納悶，「他家去日本，跟團玩團費要4萬多，說好的存錢？」

原PO難過補充，明明男友和前任一起出國過好幾次，唯獨自己想出國，對方卻總以存錢藉口，讓她心中感到極度不平衡，兩人因此發生爭吵，對方最後不耐煩地答應，但自己只負責去，行程都由原PO處理，還說「妳這樣找我出國是情勒我」。原PO聽完這番話突然醒悟，「算了，強求不願意跟我出國的人出去會好玩嗎？他被強迫不快樂，這旅程也不會盡興吧」，並決定自己獨旅。

男友和家人回國後，原PO向他坦言她決定自己獨旅，沒想到男友卻突然爆炸，說獨旅太危險，不准原PO前往，「我覺得他很自私，不願意跟我出國還不准我自己去」，讓她越來越想和對方分手，詢問眾人「因為不能獨旅想分手的我，是混蛋嗎？」

文章曝光後，網友紛紛表示，「他就是一個自私又愛找理由的人」、「有夠自私的人，快分手」、「不陪妳出國，卻要妳不准獨旅，怎麼那麼雙標」、「分手吧，他就是雙標仔」、「如果真的想去，就會排除萬難，不想去就隨便找理由」、「我前男友也是這樣，我總是被排到最後，最後我分手自己找朋友或一個人出國，那一刻真的覺得很滿足，活出自己」。