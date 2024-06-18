子女為何要給孝親費？網套用投資概念：父母養大你「可領回的儲蓄險」

子女該不該給孝親費？該給多少？近來常掀話題。有網友在PTT發問「孝親費是什麼？」引起網友回響。

原PO表示，他最近才聽到這個詞彙，原本以為是像過年紅包那樣，後來才知道是每個月都要給一筆錢給父母當零用錢，他問「那到底是幹嘛的？」

有過來人表示，「我每個月都給」、「每月給當房租」、「我朋友圈沒聽過要給孝親費的，只有我」、「我小時沒辦法賺錢他們養我，他們老了沒辦法賺錢換我養他們，這不是很合理嗎？不過這種事量力而為」。

也有人主張不一定要給，「不知道沒給過」、「情勒費，養不起不要生」、「住家裡當付房租，不住家裡就無所謂」、「我朋友每個月都給，給到自己工作十幾年都沒存到錢」。

也有人用投資概念說明，「你把父母養你，當成一種可領回的儲蓄險來看待就比較容易理解了」、「繼承千萬(或上億)房產的過戶手續費」、「當作貸款繳從小到大的生活費啊」、「你父母把你養大，現在你該還債了」、「養兒防老不是說假的，生孩子也是一種投資」。

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