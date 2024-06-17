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媳婦新車遭婆婆擅自借出！大姑攜全家「南部爽玩3天」 網傻眼：直接報警

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻買車後，大姑略過她向婆婆借車，並開車帶著家人一同去南部玩3天。示意圖/ingimage
一名人妻買車後，大姑略過她向婆婆借車，並開車帶著家人一同去南部玩3天。示意圖/ingimage

近日一名人妻分享，她第一次買車，大姑卻略過她向婆婆借車，原PO在不知情的情況下，車子被大姑一家人開去南部玩3天，讓原PO知道後相當傻眼。文章發布後，網友紛紛喊道，「說不定被拍一堆超速罰單回來送妳」、「直接報警說車子被偷」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，她第一次買車回家，大姑看到後便詢問車子是誰的，婆婆回覆是媳婦買的，大姑卻酸她，「現在的人怎麼有錢多往臉上貼喔」。沒想到後來大姑略過她，向婆婆借原PO的車，還帶家人開著車去南部玩了3天。由於原PO老公當時還不會開車，他們是想著先買車再考照，她平時都將鑰匙收在抽屜，沒想到未經她同意卻被借走，讓她直呼「真是傻眼」。

文章發布後，網友紛紛表示，「直接報警說車子被偷」、「裝暗鎖」、「怎麼有這麼白目的姑婆啦！一點界線都沒有」、「妳婆婆很沒教養耶，竟然把妳的車子鑰匙直接給毒姑」、「問她知道什麼叫尊重嗎？不知道不問自取是竊盜行為嗎」、「鑰匙要隨身攜帶啊」、「乾脆報案，說被竊」、「是我當下就打電話叫她還回來！要不然就報警」、「沒問過就拿就是偷」。

也有網友建議，「車子通常都有兩副鑰匙，記得全都自己放起來或鎖在房間，千萬不要再借，因為出問題妳也有責任，下次他們又想借時，妳就跟他們說不借，要他們自己去租車」、「收車子費用租金加耗損費用」、「錢、房子、車子概不外借」、「不會開就先不要買，動產貶值很快的，新車就算妳沒開落地就是打九折」。

大姑 婆婆 婆媳紛爭 媳婦

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