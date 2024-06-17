孩子生病不看醫生找「師父」？理科丈夫超無奈 網分析：需要幫助的是她

夫妻二人中若是有一人過於迷信，有時會給另一半帶來困擾。近日有網友發文，稱自己的小孩生病，他也積極帶小孩去醫院尋求治療。但他的另一半卻聽信同事的推薦，去找一位「師父」問事，讓理科出身的他既無奈又擔心是詐騙。

原PO在PTT以「另一半迷信宗教儀式怎辦？」為題發文，稱自己的兒子因為生長激素的關係需要接受治療，但除了透過醫學，原PO的妻子希望透過同事推薦的「師父」來解決問題。

與那位「師父」接觸後，他表示原PO兒子的問題很嚴重，要馬上處理。原PO對此感到很心寒，自己為小孩的檢查跑了那麼多次醫院，結果另一半卻將希望寄託於讓「師父」與「小孩的靈魂對話」。

妻子表示要準備很多拜拜用的物品，但PO擔心是詐騙，便提出讓「師父」在警局那邊做法，但遭到妻子拒絕，她認為不收錢的「師父」是「絕不會騙人」的，還表示由於原PO沒有參與諮詢所以「當然不知道有多嚴重」。

原PO表示自己是理科出身，雖然他秉持著信仰自由，但自身敬鬼神而遠之的心態，讓他不想讓兒子接受那些「無法驗證、無任何理論根基的儀式」。現在原PO無論怎樣說破嘴，妻子就是想帶小孩去給所謂的「師父」做「靈魂溝通」，讓他十分無奈，不知如何向妻子點破這些宗教儀式對小孩與大人的傷害。

文章引來大量網友留言，不少人不信所謂的「大師」，要原PO小心，「如果花的錢不多就讓對方買個安心，但要注意後續是不是得一直掏錢買奇怪的產品或有不合理的要求」、「就是釣魚式的宗教，一開始不收錢，要的是後面的後續索求。建議沒辦法的話就一起去吧…有人幫把關總比後續被趁虛而入來的好」、「一定會收錢的。他會說當場買金紙，或第二次第三次要你買東買西，不然你跟你老婆一起去宮廟看看」。

也有網友認為是原PO老婆病急亂投醫，「問題應該是在她的無力感吧，你的描述看來像是跑醫院的次數跟小孩康復的程度不成正相關，開始懷疑自己是不是還有什麼沒做到才康復得這麼慢，以即使會被騙也要找這個師父試試看」、「如果你太太需要心靈支柱的話那也沒辦法，但是很多事情只想求神，自己不願意求助專家、花時間心力做治療的話也沒用」、「我也是鐵齒人，但小孩小時候哭鬧整個禮拜不睡覺的時候還是帶小孩去收驚了，可以理解你老婆的心情，小孩在痛苦的時候，平常嗤之以鼻的東西都會想試試看」。