求歡女友遭討「3000到1萬元」 他心軟難分手：心情好複雜

部分情侶會透過親密行為讓感情加溫，但一名Dcard網友表示，因為女友曾被前男友傷害過，導致他每次求歡時，對方都會要求給錢，「我在想要不要跟她分手，但是看到她哭，我又不忍心，心情好複雜」。

原PO表示，他平日要讀書，假日則回家工作，而女友是單親家庭，要自己負擔生活費與學費，平時工作時間為大夜班，因此兩人在一起的時間中，對方幾乎都在睡覺。他說明，女友曾為前男友付出太多，花了10多萬元卻被騙，導致自己跟女友求歡時，對方都會質問，「你跟我在一起就是為了打砲嗎？」並要求給錢，每次3000至1萬元不等。

原PO透露，雖然女友也會付出，「房租一起繳、早餐會幫我帶、在我生日的時候Cosplay（角色扮演）」，但自己偶而會因為對方花錢的方式感到不開心。他指出，女友是一名月光族，常常錢不夠用就刷卡，提醒過後，對方卻回嗆，「又不是花你的錢」。

原PO表示，他習慣將薪水存起來拿去投資，兩人交往後，只要女友一沒錢，自己就會帶對方一起出門吃飯或直接借錢。他坦言，女友很努力生活，自己非常喜歡對方，看見女友疲憊的樣子，也會讓他於心不忍，「我在想要不要跟她分手，但是看到她哭，我又不忍心，心情好複雜」。

貼文一出，不少網友紛紛勸原PO分手，「趕快放生，沒什麼好捨不得的」、「分手啊，不管她的前一任對她怎樣，那是她的問題，不該牽拖到你這邊，沒準備好就不要找人交往」、「這樣的差別對待，你也能接受的話，那我只能說尊重祝福」、「感覺她是在靠你生活，不是把你當男友」。