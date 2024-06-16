女友晉升成老婆有什麼福利？逾700人心酸舉例 單身妹子看完不敢嫁

有些女性的人生清單之一就是找到對的人並結婚生子，較為傳統的老一輩也認為，每個人都應該步入婚姻、生兒育女。網友們討論「從女友晉升成為老婆可以享受的福利」，想不到多達700餘名的網友都是一面倒列出負面案例，過來人舉出「從公主變保母」、「做到死」、「個人可支配所得歸零」等，簡而言之就是「沒有福利」，留言區內單身的女網友嚇得直呼「不敢嫁了」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文詢問「從女友晉升成為老婆，可以享受什麼福利？」該篇貼文引發熱議，共有逾700人按讚、700餘條留言。

其他網友紛紛留言，「可能就是從公主變免費保母」、「各種潑髒水，隊友沒什麼問題」、「做到死的權利」、「沒有任何福利，只會變成台傭！重點別人當傭人還有薪水可領，而妳當傭人還要倒貼」、「做不完的事、煩不完的惱」、「成為台傭還可能自己貼錢的『福利』」、「會死得比較快」、「沒有福利，只有爛事」、「什麼都沒有，還是做女友比較有福利」、「被人喊來喊去的福利」、「廚房使用的福利」、「確定是晉升？」、「合法抓猴的福利」、「可以解鎖口袋被掏空的成就喔」、「恭喜得終身女僕」、「唯一福利零用錢3000元，月底餘額上繳」。

不過也有人認真回答，「花老公的錢比較理直氣壯一點」、「如果還沒生小孩，可以跟妳的父母親一起分妳的遺產」、「如果妳的男人有20年月俸，有一天妳的老公過世，妳可以領半俸」。