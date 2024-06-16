結婚2年人妻抓包「老公出軌男同事」 還因怕出櫃不願離婚

有人妻近日抓包老公外遇，然而外遇對象卻是男同事，老公還向她承認「我就是走後門」，但老公不想離婚，也不想讓家人知道他是同性戀的事實，她崩潰表示，「除了離婚，還有其他路嗎？」其他網友狂勸不應該為了老公的自私而買單，建議及早分開。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她與老公結婚兩年，近日抓到對方外遇，只是沒想到外遇對象是一名男同事。她坦言，老公經常帶這名男同事回家，雖然都沒有過夜，但她認為會造成困擾。

原PO表示，由於同事是男生，因此她也沒有多想，直到最近偶遇兩人，才發現他們是外遇關係的事實。她向老公詢問，老公也承認「我就是走後門」，但堅持不離婚，因為不想對外出櫃，更不想讓家人得知他是同性戀的事實。

她崩潰表示，「我真的不知道我要怎麼辦，我也不敢跟家人說、跟姐妹說，我整個頭腦很亂，除了離婚還有別條路嗎？我沒有不愛先生，我先生也沒有不愛我，只是他對男生比較有興趣」。

其他人則留言，「第一次聽過這樣的，很好奇這樣到底有沒有妨礙配偶權」、「離婚，人家喜歡男生」、「他要的妳沒有，不能接受就放過自己」、「所以如果是同志就應該勇敢地出櫃，要不然就不要害別人」、「你們如果沒有生育就趕緊離婚吧」、「感覺妳對他還有情」、「當初為什麼要結婚？因為父母給的壓力？傳宗接代？」、「為了妳的幸福，還是離婚吧！他不能自私為了自己而毀了妳呀」。