母胎單大姑要她幫掃婆家 人妻竟嗆「礙眼」：活該嫁不出去

不婚不生竟會惹人嫌！一名人妻抱怨，她的大姑今年34歲，母胎單身未婚，卻被她認為「很礙眼」，事實曝光後引發大批網友不滿，有人痛批這名人妻「住海邊（管太多的意思）」，還有人怒嗆她「沒錢買房租房就閉嘴欸，沒有公主命但有公主病就是妳這種」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她與老公住在婆家，而她的大姑今年34歲、未婚，因此也同住。大姑每天下班後回家會煮飯給大家吃，也很疼她的小孩，但讓原PO不滿的是，大姑打掃家裡時還會告訴她的老公「家是大家的，公共空間每個人輪流掃」。

原PO向大姑反映，「我們每天要上班，難得假日我們想休息了」，但對方回答她也要上班，而且平常都是公婆在掃了，原PO夫妻假日本來就該幫忙打掃家務，讓她不滿直呼，「超傻眼的，說實在這種個性那麼難相處，怪不得沒人要，說什麼自己想單身不想嫁，我看是沒人要娶吧」。

誇張言論引發大批網友不滿，有人留言「結婚了，妳還以為自己是公主啊，住同一個屋簷下，互相幫忙打掃環境，難道不對嗎？還有攻擊大姑沒結婚，就更過份了，人家沒結婚是哪裡礙到妳，妳結婚就偉大喔，講得理直氣壯的，連放假掃個地都不願意，還真當自己是媽祖婆，得照三餐拜喔！」

還有人分享自己家中的分工模式，「煮飯給妳吃是順便不是應該，不然有種妳就每天下班自己煮或是買外食，但打掃家裡不是本來就是應該嗎？而且她說輪流欸，很合理啊！話說她煮飯妳有洗碗嗎？我們家也是小姑跟婆婆一起煮飯，我負責善後洗碗拖地，一家人和平相處，互相尊重幫助懂嗎？妳是把她當台傭喔？應該要煮飯給妳吃」。