女友肚子痛「大便在他房內地上」 暖男反應超窩心讓她直呼想嫁

人有三急，內急、心急、性急，其中內急即是上廁所之急，也最難以忍耐。有網友發文表示與女友約會後雙雙吃壞肚子，女友在他上廁所時，坦承「我剛剛在你房間大便了」，原PO一出廁所發現房內地板有堆積成山的衛生紙及迎面而來的屎味，不過他後續的窩心反應卻令女友直呼想嫁。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他假日與女友在外約會，回家後腸胃不適，因此立刻衝進廁所，就在此時傳來敲門聲，只聽見女友語帶自責的說，「不好了，跟你說一件嚴重的事，我剛剛在你房間大便了，要怎麼辦？」他只回答，「先拿衛生紙擦一擦吧！」由於回家路上女友沒有肚子痛，因此原PO以為只是開開玩笑。

想不到一走出廁所門他傻眼了，除了迎面而來的屎味以外，地板上還有剩下半包的衛生紙，以及堆積成山的「擦屎衛生紙」，還有女友脫下的褲子。原PO傻眼表示，「當下情緒真的很複雜，有點錯愕帶點荒謬，想笑又覺得好可憐，我也沒在自己房間拉屎過，還真一瞬間有點不知道怎麼辦」。

他表示，女友看起來也是既窘迫又怕被罵，蹲在地上想找個洞鑽、尷尬到死的模樣，因此他淡定的說，「好啦沒事，妳褲子有沒有沾到，等等去洗一下」、「給妳袋子裝衛生紙，包一包等等再拿去丟」、「乖乖沒事，肚子有沒有不舒服？」

女友則說，「只有剛剛那一瞬間（肚子痛），現在沒有了」，並問原PO怎麼沒有生氣？本來以為他會氣到要求女方收拾後離開，沒想到他不只冷靜還很溫柔，事後女友也向他告白，「當下我就覺得我要嫁給這個人」。

其他網友紛紛留言「你們是真愛」、「一篇有味道的文章…我以為應該要是屎味，結果是我單身狗的臭酸味！對不起，唐突了」、「一段情屎」、「女友英文名字是安柏嗎？」、「我記得之前有篇文章是在女友房間拉屎，但很聰明拉在垃圾桶裡」。

但也有人質疑，「沒有先跟你敲門她要上廁所？家裡只有一間廁所？離譜到懷疑你的女朋友智商是不是很低落？還是你有省略什麼嗎？」、「她怎麼不說要上廁所？直接就地解決喔」、「可是到底為什麼是地上？袋子裡、垃圾桶裡不可以拉嗎」。

有類似經驗的網友留言，「我小時候因為怕鬼，叫我爸媽陪我去上大號，結果他們都沒人要陪我，我就直接大在客廳電視前面，現在想想都覺得很荒唐」。