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婆婆強勢幫孫女取這名！她崩潰喊「超丟臉」 網友直搖頭：被吃死死

聯合新聞網／ 綜合報導
一名新手媽媽抱怨，自己的婆婆一直想替孫女取名，原本打算和老公偷偷去幫女兒報戶口，沒想到被婆婆發現後，硬要跟著一起去，女兒最後被取名「廖O勉」，連戶政人員都露出不可思議的表情。示意圖/Ingimage
一名新手媽媽抱怨，自己的婆婆一直想替孫女取名，原本打算和老公偷偷去幫女兒報戶口，沒想到被婆婆發現後，硬要跟著一起去，女兒最後被取名「廖O勉」，連戶政人員都露出不可思議的表情。示意圖/Ingimage

幫自己的小孩名字，是一件非常慎重的事情。對此，一名新手媽媽抱怨，自己的婆婆一直想替孫女取名，原本打算和老公偷偷去幫女兒報戶口，沒想到被婆婆發現後，硬要跟著一起去，女兒最後被取名「廖O勉」，連戶政人員都露出不可思議的表情。

這名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，之前懷孕時婆婆就想要幫孩子取名，雖有婉拒對方，但婆婆仍然不死心，讓她想跟老公偷偷去幫女兒報戶口，沒想到被婆婆發現後，硬要吵著一起去，最後女兒竟被取名叫「廖O勉」，連戶政人員都露出不可思議的表情，讓她覺得超級丟臉。

貼文一出後，多數網友都覺得這名字很有年代感，紛紛表示「太扯了吧，名字這個真的要堅持住耶」、「如果我是妳，我會再去把女兒的名字改掉」、「我會當場翻桌」、「看起來是個長大會被霸凌的名字，還是趕快改掉吧，當媽的要有為小孩出頭的擔當」、「真的好古早的名字」、「完全無法接受」。

此外，也有部分網友覺得是原PO的錯，紛紛回應「真的滿丟臉的，沒辦法保護自己的女兒」、「如果妳都沒辦法幫孩子決定名字，那我還真不知道妳當媽能幹嘛，這點東西都爭取不到，小孩乾脆給婆婆養好了」、「妳已經被吃得死死的」、「自己的女兒請自己硬起來保護好好嗎？」、「你為什麼連自己的小孩都沒辦法保護？當什麼媽媽」。

名字 婆婆 小孩 霸凌

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