男友出國「性格大變」成最雷旅伴⋯她直呼好想哭 全場狂勸分手

出國最怕雷旅伴，不少人都有出國後，和朋友或家人吵架的經驗。一名女網友分享，她在端午連假時和男友一起到日本東京自由行，沒想到對方到國外後，變得很愛抱怨、發脾氣，瘋狂踩她底線，讓她整趟旅程十分不開心，感嘆自己根本「花錢受氣」，甚至考慮與男友分手。

原PO在Dcard發文表示，她出國前原本非常期待，且男友脾氣很好，平時相處都很融洽，怎料出國後，男友的許多行為卻讓她感到很傻眼。她說明，規劃行程時餐廳全權由她負責，因為男友很挑食、對甲殼類過敏，原PO在排行程時都有盡量避開，找完所有餐廳後，也都有連帶食記、餐點圖片一起給男友確認，對方也很滿意，結果到東京後，他卻餐餐都嫌，一直說不好吃、不划算。

此外，網路卡是男友負責的，他在蝦皮上買便宜的eSIM，到日本後卻一直斷線、收訊很差，但男友卻因此遷怒原PO。連在迪士尼時，也因為網路太爛而沒搶到快速通關，加上天氣熱人又多，男友更加不耐煩，對原PO態度很差，還愛走不走，連紀念品店也是原PO自己去逛，他則躲在室內吹冷氣，「我真的氣炸欸，迪士尼是我這趟旅遊中最期待的，想到我第一次的迪士尼體驗這麼爛就好想哭 」。

旅程最後，原PO買戰利品時，男友整路碎念她亂花錢，也讓她感到很無語，無奈表示「不知道男友到底是吃錯什麼藥，在台灣時他都很正常，沒想到出國竟然這麼雷」。原PO坦言，現在和男友冷戰中，很認真在思考該不該分手，「還是說情侶出國大部分都會吵架？不管是不是我個人問題，下次應該是不會想再跟男友出國了，好不開心」。

文章曝光後，網友也感到很傻眼，「從第一點到最後都超雷，出國根本照妖鏡」、「出國真的可以很真實地看清對方原本的樣貌」、「誠懇建議，分手」、「其實你們很適合分手，這就是為什麼人家說一起出遊一趟就知道適不適合了，他就是個雷」、「回來後可以放生了，出國一次損失一個朋友、另一半都是正常的」、「恭喜妳，花一趟日本的錢避掉下輩子的痛苦，這種人不值得一起過日子」、「這種事情都不合了，何況是未來各種生活大小事」。