你暈船了嗎？網推六大「曖昧解暈方式」 走出曖昧無果的感情低潮



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「曖昧解暈方式」話題的網路聲量表現，帶您瞭解網友熱議的六大解暈方式排行。

曖昧是許多人都曾陷入過的感情狀態，這種朦朧不清的關係常常讓人感到困擾與迷茫，彷彿置身於一艘不停晃動的船上，心情隨之起伏、無法找到穩固的方向。而有些人即便知道對方不適合自己、不喜歡自己，卻無法從「暈船」的感覺中清醒過來，因此本次我們就蒐集了網友熱議的「曖昧解暈方式」，一起來看看暈船仔們都是如何「下船」的吧！

「旁觀者清」親友意見讓人重新審視感情 減少見面機會有助於沈澱內心

▲ 網友熱議6大曖昧解暈方式 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「曖昧解暈方式」相關話題的討論，發現許多網友建議在陷入曖昧暈船的關係時，可以先試著「徵詢親友的意見」，因身邊的親朋好友往往能夠較客觀地觀察當事者與對方相處的狀況，他們的建議也可能讓暈船的人從全新的角度審視感情。

有網友就分享「和曖昧對象糾葛超久，前陣子和朋友聊完感覺有點下船了」，引起有相似經驗的網友討論「聽朋友作為旁觀者的想法超重要，有時候我們身陷其中會看不清楚很多事」、「我每次快暈船的時候，就會把朋友當成戀愛諮商師」等，認為「旁觀者清」，周遭親友的客觀看法對於梳理曖昧中的煩惱頗有幫助。

此外，「減少與對方見面的機會」也是緩解曖昧暈船症狀的良方。過度的接觸和相處容易讓感情更加混亂，因此暫時放下與對方的聯繫，讓自己有更多的時間和空間去思考、找回內心的平靜，才能更理性地審視這段感情。

一名網友就在討論區提到「喜歡上穩聊的對象，但對方心裡有喜歡的人，所以打算明天見面後就先別見了」，下定決心讓自己習慣沒有對方的生活，沈澱以後才能好好下船，吸引多人同感回覆如「我也是選擇減少見面，今天是不聯繫的第一天」、「太常見面真的會一直反覆暈船，偶爾要給自己獨處的時間好好想想」，認為刻意與暈船對象避不見面，是走出曖昧迷霧的好方法。

而「轉移生活重心」同樣有助於從曖昧暈船的感覺中抽離。將注意力轉移到工作、學習、興趣愛好等其他方面，讓生活充滿多姿多彩的事物，不再深陷於和對方的曖昧推拉之中，不僅能更充實自己，也能在心靈上收穫寧靜和滿足。

有網友就分享「推薦其他也在暈船的朋友們，追劇真的可以讓你忘掉一切煩惱」，讓不少人共鳴表示「上次的曖昧對象遲遲不願意表態，我很難過的時候就開始追劇，結果看著男主角的大帥臉直接心花怒放」、「我每次為暈船煩惱的時候就會邊聽音樂邊運動，讓腦袋放空去揮灑汗水的感覺很好」，點出轉移生活重心能有效減弱自己對暈船對象的關注。

你也曾為曖昧無果感到煩惱嗎？解除暈船的狀態並不是一個容易的過程，若你明知該下船卻下不了，那麼不妨參考上述網友給出的解暈建議，給自己充分的時間和空間調整心態，相信最終一定能解開感情難題，找到真正屬於自己的幸福！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「曖昧解暈方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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