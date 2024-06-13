原本不參加…婆婆突改口「想跟全家出遊」 人妻崩潰：惡夢的開始

許多晚輩為了孝順長輩，會特地安排出遊行程。不過，一名女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，婆婆原本不想參加家族旅遊，在全家訂好出遊日期後，卻又突然改口，害得大家不得已更改行程。旅程途中，婆婆幾乎不參與各種活動，並全程讓原PO老公付錢，讓她非常傻眼。

原PO表示，原本訂好在6月中全家出遊的機票，先前詢問婆婆的意見，對方只說不去，因此並未幫婆婆買機票，其他住宿與行程也都已規劃完畢。她指出，後來婆婆突然在3月中改變心意，於是她趕緊查詢機票，發現只剩下端午連假有釋出位置，只好把全家人的機票、住宿和行程改日期，「沒想到卻是惡夢的開始」。

原PO透露，婆婆幾乎不參與各種活動，包含夜釣、水上活動等，甚至寧願在遊客中心休息，「我錢都花了，才在當天說不參加」。此外，婆婆在整趟旅途中都是讓原PO老公付錢，「幾天玩下來，她只花到幫她朋友買菸買酒的錢」，而先生對於婆婆的行為也很不開心。

回家後，原PO立刻和老公抱怨，「以後我們出遊，我絕對不會讓她（婆婆）參加了，我的錢也不是大風刮來的，沒辦法她說要去就去，說不參加就不參加」，再和婆婆一起出遊對她實在太過慘忍。

貼文一出，引起許多網友討論，「您太好心了，是我就會說：抱歉訂好了，只能下次」、「踩雷以一次為限，再踩就是為難自己」、「真的討厭跟掃興的人出遊」、「這樣真的很討厭，為了她改行程，不參加的行程也需要提前告知」。

但也有網友提出不同想法，「其實我覺得沒有問題，晚輩安排出遊，如果要帶長輩本來就要考慮這些問題」、「體諒長輩，或許年紀大了，可能身體不舒服，才沒參加預訂活動」、「怎麼感覺媽媽沒什麼問題，妳老公問題比較大吧」。

原PO後續強調，機票、住宿和行程都是花自己的錢，且所有的活動都是當初訂好的，若婆婆無法同行，應在事前提出，讓她有時間更改行程。