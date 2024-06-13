懷孕8月被拋下…夫堅持衝宜蘭「打工換宿1個月」 她無奈：有幾十萬負債

懷孕時情緒會較為敏感，因此孕婦身邊有家人陪伴相當重要。一名網友懷孕8個月，但丈夫卻突然想去宜蘭打工換宿一個月，沒想到兩周後，改口要定居宜蘭並買房子，但在那裡的工作只是打零工，令她相當不安，認為丈夫是在「逃避」，引起不少熱烈討論。

一名孕婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她現在懷孕8個月了，住在公婆家，雖然對他們不熟悉，但公婆都對她很好，她平常也有在家接案子，生活還算有重心。某天丈夫突然說想去宜蘭打工換宿一個月，未來想當衝浪教練，因此想利用這個月的時間去熟悉環境，但丈夫經濟狀況不穩定，再加上身上有幾十萬負債，因此她有點不安。

原po認為，「小孩快出生之前，做這麼大的變動，是不是不太明確？」，但丈夫非常堅持並表示，回來就會重新找工作，於是原po還是支持他去試試看。不料，丈夫去了宜蘭兩週後，卻改口想定居在宜蘭，並保證會盡快找到房子。

直到現在，一個月又過去了，房子依然沒有下落，丈夫在宜蘭的工作只是在餐廳打零工，卻一直強調，「在宜蘭打零工比回台中找正職賺得還要多」，因此兩人常常為此爭吵，甚至還會有若沒有妻子和寶寶的存在，是否就可以更開心做自己事情的想法，令原po相當無奈，「很難理解為什麼他會選擇，突然在我懷孕期間追夢」。

原po認為丈夫根本沒有準備好當爸爸，「只是逃避而已」，最近她開始有點憂鬱症的傾向，每天焦慮到吃不好睡不好，但在公公婆婆面前又盡量表現正常。

網友紛紛表示，「其實可以同意他的做法，請他每月定期拿家用回來，他人不在至少經濟要拿到手」、「考慮回娘家好好放鬆嗎？感覺要自立養了」、「當然是找他爸媽討論，也只有他爸媽管得住他呀！」、「你不用在公婆面前表現得很正常，他兒子這樣不負責任你不開心都是應該的，你好像在養一個大兒子」、「先放寬心，小孩子平安生下來比較重要」、「建議考慮斷捨離了～自己經濟獨立養小孩就好！沒家庭責任感，只想追夢（夢想可吃膩？？)再下去可能…要養小孩+幫先生還債+幫養及照顧公婆…」、「小心有鬼啊！」。